6 / 12



Rıdvan Yılmaz'ın Ersin'e yolladığı ve genç kalecinin topu eline aldığı pozisyon hakkında da konuşan ünlü yorumcu, 'Hakemin ciddi bir hatası var, bence daldı. Siyah-beyaz gibi bir karar değil. Rıdvan'ın geri pası var. Rıdvan'ın yaptığında hata yok, geri pas yapabilirdi, kaleci ayağını kullanmalıydı. Mete hocanın bariz hatası var. Mete Kalkavan'ın hem iyi insan, hem de düzgün bir hakem olduğunu düşünüyorum ama Denizlispor'un beklediği geri pasta bence hakem hatası değil, insan hatası oldu. Daldı Mete hoca.' diye konuştu.