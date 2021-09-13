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Fenerbahçe'nin oyuncu kadrosuna bağlı kalıp sistem kurarak şampiyonluk yarışında olacağını ifade eden Rıdvan Dilmen, 'Çok net söylüyorum, Fenerbahçe 3-4-3 ile şampiyon olamaz. 4-2-3-1 ile şampiyon olur. Bu kadar net söylüyorum.' dedi.