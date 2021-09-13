Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında evinde Sivasspor'u konuk etti.
Sarı-lacivertliler, 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
TRT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu üzerinden oyun sistemini ve takımın performansını yorumladı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Rossi'ye ihtiyaç olmadığını vurgulayan Rıdvan Dilmen şunları söyledi:
'Mesela Fenerbahçe'nin sol stoper alması gibi bir saçmalık olamaz. Çünkü var.'
'Fenerbahçe'nin santrfor alması da bugünkü ekonomik şartlarda doğru değildi.'
'Bu isim Berisha mı, Serdar Dursun mu bilmiyoruz ama Fenerbahçe'nin birinci santrforu Valencia. Onu biliyoruz.'
Fenerbahçe'nin oyuncu kadrosuna bağlı kalıp sistem kurarak şampiyonluk yarışında olacağını ifade eden Rıdvan Dilmen, 'Çok net söylüyorum, Fenerbahçe 3-4-3 ile şampiyon olamaz. 4-2-3-1 ile şampiyon olur. Bu kadar net söylüyorum.' dedi.