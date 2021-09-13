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  • Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk açıklaması! 'Çok net söylüyorum...'

Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk açıklaması! 'Çok net söylüyorum...'

Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk açıklaması! 'Çok net söylüyorum...'
13 Eylül 2021 Pazartesi

TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası sarı lacivertli takımın Süper Lig'deki şampiyonluk şansıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu...

<p><b>Fenerbahçe</b>, Süper Lig'in 4. haftasında evinde <b>Sivasspor</b>'u konuk etti. </p>
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında evinde Sivasspor'u konuk etti.

<p>Sarı-lacivertliler, 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.</p>
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Sarı-lacivertliler, 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

<p>TRT Spor'da konuşan <b>Rıdvan Dilmen</b>, Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu üzerinden oyun sistemini ve takımın performansını yorumladı.</p>
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TRT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu üzerinden oyun sistemini ve takımın performansını yorumladı.

<p>Fenerbahçe'nin yeni transferi <b>Rossi</b>'ye ihtiyaç olmadığını vurgulayan Rıdvan Dilmen şunları söyledi:</p>
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Rossi'ye ihtiyaç olmadığını vurgulayan Rıdvan Dilmen şunları söyledi:

<p>'Mesela Fenerbahçe'nin sol stoper alması gibi bir saçmalık olamaz. Çünkü var.' </p>
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'Mesela Fenerbahçe'nin sol stoper alması gibi bir saçmalık olamaz. Çünkü var.'

<p>'Fenerbahçe'nin santrfor alması da bugünkü ekonomik şartlarda doğru değildi.' </p>
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'Fenerbahçe'nin santrfor alması da bugünkü ekonomik şartlarda doğru değildi.'

<p>'Bu isim Berisha mı, Serdar Dursun mu bilmiyoruz ama Fenerbahçe'nin birinci santrforu <b>Valencia</b>. Onu biliyoruz.'</p>
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'Bu isim Berisha mı, Serdar Dursun mu bilmiyoruz ama Fenerbahçe'nin birinci santrforu Valencia. Onu biliyoruz.'

<p>Fenerbahçe'nin oyuncu kadrosuna bağlı kalıp sistem kurarak şampiyonluk yarışında olacağını ifade eden Rıdvan Dilmen, <b>'Çok net söylüyorum, Fenerbahçe 3-4-3 ile şampiyon olamaz. 4-2-3-1 ile şampiyon olur. Bu kadar net söylüyorum.'</b> dedi.</p>
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Fenerbahçe'nin oyuncu kadrosuna bağlı kalıp sistem kurarak şampiyonluk yarışında olacağını ifade eden Rıdvan Dilmen, 'Çok net söylüyorum, Fenerbahçe 3-4-3 ile şampiyon olamaz. 4-2-3-1 ile şampiyon olur. Bu kadar net söylüyorum.' dedi.

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