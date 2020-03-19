Futbolla ilgili geçen haftadan bugüne kadar geçen süreç, virüsün yaygınlaşması bu kararı almaya sevk etti. Sağlık her şeyden önemli. Nihat bey ile dün konuşma imkanım olmuştu. Düne kadar kulüplerimizin bir bölümü oynamak istiyormuş, alt ligde de 6-7 kulüp oynamak istiyormuş. Mehmet Sepil bey, Nihat bey ile gidip, tüm kulüpler adına istekte bulundu. Bütün takımların isteğiyle bir öneri getirdiler. Gerekli toplantılar bilim adamları ile yapılıp çıkmıştı. Hayırlısı olsun, sağlık her şeyden önemli.
Bundan sonrası için hiçbir şey diyemeyiz. Allah'ın takdiri. Tedbirimizi alacağız. Nihat bey neden bu açıklamayı yapmadı dendi? Açıklama yapacak bir durum yok, 10 gün, 20 gün sonrasını göremiyoruz. Kulüpler Birliği toplantısında, birkaç günlük bir konferansla, Türkiye'deki teknik direktörlerin de olması gerektiğini, hatta takım kaptanlarının da olması gerektiğini düşünüyorum. UEFA zaten liglerin bitirilmesini istiyor. Önemli olan insan sağlığı. Bundan sonraki kararların, gün ve tarih belirlemeden, inşallah en kısa sürede ülkemiz atlatır.
Dilerim ki biz de bir an önce bu virüsten kurtulalım. Gençler, bize bir şey olmaz demeyin, evlerinizde oturmaya çalışın. Anneleriniz, anneanneleriniz var evlerde. Devlet gerekli önlemleri alıyor.
Şenol Güneş'inden Fatih Terim'ine, Abdullah Avcı'dan Aykut Kocaman'a kadar herkesle istişare edilip, bir karar çıkmalı. Öneriler olacak. Acaba bir süre sonra 3-4 haftaya sıkıştırılmış bir şekilde, bir playoff sistemi gelebilir mi, benim aklıma gelen bu. Küme düşmenin de kaldırılması lazım. Gelecek ne gösterir, bilemiyorum. Bunu mutlaka futbolu yöneten insanların fikir vermesi gerek.
Bir sürü yabancı oyuncu var ülkede. Şükürler olsun ki en emniyetli ülke bizim ülke görünüyor. 14 gün karantina süresi var, uçuş yasağı olan ülkeler var. Herkese sağlıklı bir yaşam dilerim.