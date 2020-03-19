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Bundan sonrası için hiçbir şey diyemeyiz. Allah'ın takdiri. Tedbirimizi alacağız. Nihat bey neden bu açıklamayı yapmadı dendi? Açıklama yapacak bir durum yok, 10 gün, 20 gün sonrasını göremiyoruz. Kulüpler Birliği toplantısında, birkaç günlük bir konferansla, Türkiye'deki teknik direktörlerin de olması gerektiğini, hatta takım kaptanlarının da olması gerektiğini düşünüyorum. UEFA zaten liglerin bitirilmesini istiyor. Önemli olan insan sağlığı. Bundan sonraki kararların, gün ve tarih belirlemeden, inşallah en kısa sürede ülkemiz atlatır.