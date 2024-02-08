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Caminin çevresinde oturan bir vatandaş, 'Cami, her tarafından su alıyordu. Rutubet, nem oluyordu. Belli zaten bina. Daha iyisini yapacaklar. Bir hayırsever yapacakmış, Allah razı olsun. Yaklaşık 35 yıllık var. Riskliydi bina' dedi.