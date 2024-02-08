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  • Riskli olduğu belirlenen 35 yıllık caminin yıkımına başlandı

Riskli olduğu belirlenen 35 yıllık caminin yıkımına başlandı

Riskli olduğu belirlenen 35 yıllık caminin yıkımına başlandı
8 Şubat 2024 Perşembe

Üsküdar'da riskli olduğu belirlenerek yeniden yapılmasına karar verilen Mescid-i Aksa Camii'nin yıkımına başlandı. Caminin minaresi, iki gün süren çalışmayla parçalar halinde kesilerek vinçle alındı.

<p>Üsküdar Bahçelievler Mahallesi Bağdaşım Sokak'ta bulunan Mescid-i Aksa Camii'nin riskli yapı olarak değerlendirilmesi üzerine yıkım kararı alındı. </p>
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Üsküdar Bahçelievler Mahallesi Bağdaşım Sokak'ta bulunan Mescid-i Aksa Camii'nin riskli yapı olarak değerlendirilmesi üzerine yıkım kararı alındı.

<p>İş makineleriyle bir kısmı yıkılan caminin minaresini devirerek yıkmanın tehlikeli olabileceğini değerlendiren ekipler, minareyi keserek vinç yardımıyla almaya karar verdi.</p>
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İş makineleriyle bir kısmı yıkılan caminin minaresini devirerek yıkmanın tehlikeli olabileceğini değerlendiren ekipler, minareyi keserek vinç yardımıyla almaya karar verdi.

<p> İki günlük çalışma sonucu önce 8 ton ağırlığındaki külah bölümünü ardından da, 25-35 ton ağırlığındaki taş parçalar kesilerek vinçle alındı. </p>
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İki günlük çalışma sonucu önce 8 ton ağırlığındaki külah bölümünü ardından da, 25-35 ton ağırlığındaki taş parçalar kesilerek vinçle alındı.

<p>Caminin yıkımı tamamlandıktan sonra yeni cami inşaatına başlanacağı öğrenildi. </p>
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Caminin yıkımı tamamlandıktan sonra yeni cami inşaatına başlanacağı öğrenildi.

<p>Caminin çevresinde oturan bir vatandaş, 'Cami, her tarafından su alıyordu. Rutubet, nem oluyordu. Belli zaten bina. Daha iyisini yapacaklar. Bir hayırsever yapacakmış, Allah razı olsun. Yaklaşık 35 yıllık var. Riskliydi bina' dedi.</p>
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Caminin çevresinde oturan bir vatandaş, 'Cami, her tarafından su alıyordu. Rutubet, nem oluyordu. Belli zaten bina. Daha iyisini yapacaklar. Bir hayırsever yapacakmış, Allah razı olsun. Yaklaşık 35 yıllık var. Riskliydi bina' dedi.

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