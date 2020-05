4 / 20



'AKAN SU İNSANI TEDİRGİN EDİYOR'







Öğümce Mahallesi sakini Özcan Adem, 'Şu an tarlalarımızı ektik ama sulama yapamıyoruz. Bu suyla nasıl bir sulama yaparız? Simsiyah, kimyasal akıyor. Zor durumdayız. 15-20 kiloluk balıklar tutuluyordu ama şu an hiçbiri yaşamıyor. Şu an kurbağa sesi de yok. Gerçekten çok üzücü bir durum.