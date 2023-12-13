9 / 9



'ÇOK İĞRENÇ BİR ŞEY'





'Takımla yemek yememiz doğal bir şey. 5 arkadaşın gitmesiyle yeni bir hava yakaladık demek doğru değil. Yönetim böyle bir şeyi düşerken boşa düşünülmemiştir. Araştırıldı, edildi, öyle karar verildi. Hakem olayı gerçekten iğrenç bir şey. Üst düzey bir başkanın bunu yapmaması lazım. Gördüğüm zaman çok üzüldüm. Yerdeyken kafa atmak çok üzücüydü. Herkes yenilir, yener... Bunu hazmetmek lazım. Başkan sıfatındaki bir arkadaşımızın yapıcı olması gerekiyor. İnşallah bundan sonra böyle şeyler olmaz.'