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Rıza Çalımbay: Transfer için erken

Rıza Çalımbay: Transfer için erken
13 Aralık 2023 Çarşamba

Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, Konferans Ligi'nde oynanacak Lugano maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

<p>Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacakları Lugano maçı öncesi basın toplantısında konuştu.</p>
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Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacakları Lugano maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

<p><b>'ÇIKIP KAZANMAMIZ LAZIM'</b></p><p><b><br></b></p><p>'Tabii ki de aynı dörtlü ile oynamak kaleciler için avantaj olur. Sahaya çıkıp elimizden geleni yapmalıyız. Kimin oynadığı önemli değil. Şu anda iyi bir gidiş yok bizim açımızdan. Çıkıp maçları kazanmamız lazım.'</p>
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'ÇIKIP KAZANMAMIZ LAZIM'


'Tabii ki de aynı dörtlü ile oynamak kaleciler için avantaj olur. Sahaya çıkıp elimizden geleni yapmalıyız. Kimin oynadığı önemli değil. Şu anda iyi bir gidiş yok bizim açımızdan. Çıkıp maçları kazanmamız lazım.'

<p><b>'BİZ YOKKEN ELENDİ'</b></p><p><b><br></b></p><p>'Buraya iddialı gelmek isterdik ama maalesef biz yokken elenmiş bir takımız. Ama ne olursa olsun bizim bütün amacımız kazanmak. Başka bir düşüncemiz yok. Eksik de olabiliriz. Önümüzdeki maçlar için de moral olacak bu. Elimizdeki kadronun en iyisini çıkarıp galibiyetle dönmek istiyoruz.'</p>
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'BİZ YOKKEN ELENDİ'


'Buraya iddialı gelmek isterdik ama maalesef biz yokken elenmiş bir takımız. Ama ne olursa olsun bizim bütün amacımız kazanmak. Başka bir düşüncemiz yok. Eksik de olabiliriz. Önümüzdeki maçlar için de moral olacak bu. Elimizdeki kadronun en iyisini çıkarıp galibiyetle dönmek istiyoruz.'

<p><strong>'GENÇLERDEN YARARLANACAĞIZ'</strong></p><p><strong><br></strong></p><p>'Genç arkadaşlarımıza tabii ki şans vereceğiz. ben de Beşiktaş'ın altyapısında yetiştim. Kalan maçlarımızda altyapı futbolcularımızı oynatacağız. Biliyorsunuz ki kadro dışı ve sakat oyuncularım var. İhtiyaçtan ziyade iyi oldukları için çağırdık. her türlü yararlanacağız.'</p>
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'GENÇLERDEN YARARLANACAĞIZ'


'Genç arkadaşlarımıza tabii ki şans vereceğiz. ben de Beşiktaş'ın altyapısında yetiştim. Kalan maçlarımızda altyapı futbolcularımızı oynatacağız. Biliyorsunuz ki kadro dışı ve sakat oyuncularım var. İhtiyaçtan ziyade iyi oldukları için çağırdık. her türlü yararlanacağız.'

<p><b>'YÖNETİM ÖYLE UYGUN GÖRDÜ'</b></p><p><b><br></b></p><p>'Yeni gelen yönetim ve özellikle Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar geldi. Kendileri öyle uygun gördüler ve kadro dışı bırakıldılar.'</p>
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'YÖNETİM ÖYLE UYGUN GÖRDÜ'


'Yeni gelen yönetim ve özellikle Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar geldi. Kendileri öyle uygun gördüler ve kadro dışı bırakıldılar.'

<p><b>'TRANSFER İÇİN ERKEN'</b></p><p><b><br></b></p><p>'Devre arasını konuşmak erken. Konuşuyoruz, araştırmaya tabii ki başlandı. Ben de söylüyorum ama şu an için transfer için konuşmak erken. Transferden daha önemli olan bu 3 maçı kazanmak.'</p>
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'TRANSFER İÇİN ERKEN'


'Devre arasını konuşmak erken. Konuşuyoruz, araştırmaya tabii ki başlandı. Ben de söylüyorum ama şu an için transfer için konuşmak erken. Transferden daha önemli olan bu 3 maçı kazanmak.'

<p><b>'ESKİYE GÖRE İYİYİZ'</b></p><p><b><br></b></p><p>'Biz geldiğimizde kırgınlıklar vardı. Üst üste 2 galibiyet aldık. Eskiye göre iyi bir yere geldiler. Devre arasına kadar iyi bir şeyler yaparsak ikinci yarıya da iyi başlayabiliriz.'</p>
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'ESKİYE GÖRE İYİYİZ'


'Biz geldiğimizde kırgınlıklar vardı. Üst üste 2 galibiyet aldık. Eskiye göre iyi bir yere geldiler. Devre arasına kadar iyi bir şeyler yaparsak ikinci yarıya da iyi başlayabiliriz.'

<p><b>'FUTBOLCULAR İSTEMEDİ DİYE BİR ŞEY YOK'</b></p><p><b><br></b></p><p>'Kamp planlamamızı yaptık. Kampımıza gidecektik ama ondan önce TFF'yi aradık bizim maçımızın tarihi belli mi dedik. Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa oynadıkları için bizim maçımızı erkene aldılar. Onun için de oradan gitmemize gerek yok dedik. Bunu çıkaran arkadaşlar neye göre çıkarıyor onu anlamıyorum. Futbolcuların istemediği falan diye bir şey yok.'</p>
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'FUTBOLCULAR İSTEMEDİ DİYE BİR ŞEY YOK'


'Kamp planlamamızı yaptık. Kampımıza gidecektik ama ondan önce TFF'yi aradık bizim maçımızın tarihi belli mi dedik. Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa oynadıkları için bizim maçımızı erkene aldılar. Onun için de oradan gitmemize gerek yok dedik. Bunu çıkaran arkadaşlar neye göre çıkarıyor onu anlamıyorum. Futbolcuların istemediği falan diye bir şey yok.'

<p><b>'ÇOK İĞRENÇ BİR ŞEY'</b></p><p><b><br></b></p><p>'Takımla yemek yememiz doğal bir şey. 5 arkadaşın gitmesiyle yeni bir hava yakaladık demek doğru değil. Yönetim böyle bir şeyi düşerken boşa düşünülmemiştir. Araştırıldı, edildi, öyle karar verildi. Hakem olayı gerçekten iğrenç bir şey. Üst düzey bir başkanın bunu yapmaması lazım. Gördüğüm zaman çok üzüldüm. Yerdeyken kafa atmak çok üzücüydü. Herkes yenilir, yener... Bunu hazmetmek lazım. Başkan sıfatındaki bir arkadaşımızın yapıcı olması gerekiyor. İnşallah bundan sonra böyle şeyler olmaz.'</p>
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'ÇOK İĞRENÇ BİR ŞEY'


'Takımla yemek yememiz doğal bir şey. 5 arkadaşın gitmesiyle yeni bir hava yakaladık demek doğru değil. Yönetim böyle bir şeyi düşerken boşa düşünülmemiştir. Araştırıldı, edildi, öyle karar verildi. Hakem olayı gerçekten iğrenç bir şey. Üst düzey bir başkanın bunu yapmaması lazım. Gördüğüm zaman çok üzüldüm. Yerdeyken kafa atmak çok üzücüydü. Herkes yenilir, yener... Bunu hazmetmek lazım. Başkan sıfatındaki bir arkadaşımızın yapıcı olması gerekiyor. İnşallah bundan sonra böyle şeyler olmaz.'
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