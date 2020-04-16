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'GELECEKTE ŞANSIM OLABİLİR'

Futbolculuk kariyerinde kendisini ispatladığını belirten siyah-beyazlıların eski yıldızı “Şimdi de iyi bir teknik direktör olmak için çok çalışıyorum. Henüz bir teklif almış değilim ama yakın gelecekte böyle bir şansa sahip olacağımı düşünüyorum. Ülkemde ya da Avrupa’da futbolculuğumdaki gibi teknik direktörlükte de başarılı olacağıma inanıyorum. Yolumun da Beşiktaş’la kesişmesi en büyük dileğim” diye konuştu.