Hollanda'nın Rotterdam kentinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.
Belediye Binası'na yürüyen göstericiler, Filistin bayrakları taşıdı.
Göstericiler hayatını kaybeden Filistinlilerinin isimlerinin yazdığı pankartlar taşıdı.
Gösteride İsrail'in katliamları protesto edildi.
Yaşlı çocuk demeden birçok kişi Filistin halkı için yekvücut oldu.
Gazze'de binlerce kadın ve çocuğun öldürülmesine pankartlarla tepki gösterildi.
Göstericilerin eylemleri görüntülere yansıdı.
Göstericiler Gazze'deki trajediyi kınadı.
Gösteride uluslararası toplumun sessizliği de kınandı.
Gazze'de öldürülen 11'den fazla insan saygıyla anıldı.
Gazze'de yaşanan büyük insanlık trajedisi için gösteri boyunca tepki eylemleri yapıldı.
Sokaklar Filistin bayraklarıyla dolup taştı.
Gösteride uluslararası toplumun sessizliği de kınandı.
İsrail'in katliamlarına 'dur' denilmesi istendi.
Gazze'de yaşanan büyük insanlık trajedisi için gösteri boyunca tepki eylemleri yapıldı.