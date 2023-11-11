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Rotterdam'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Rotterdam'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
11 Kasım 2023 Cumartesi

Hollanda'nın Rotterdam kentinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

<p>Hollanda'nın Rotterdam kentinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.</p>
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Hollanda'nın Rotterdam kentinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

<p>Belediye Binası'na yürüyen göstericiler, Filistin bayrakları taşıdı. </p>
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Belediye Binası'na yürüyen göstericiler, Filistin bayrakları taşıdı.

<p>Göstericiler hayatını kaybeden Filistinlilerinin isimlerinin yazdığı pankartlar taşıdı.</p>
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Göstericiler hayatını kaybeden Filistinlilerinin isimlerinin yazdığı pankartlar taşıdı.

<p>Gösteride İsrail'in katliamları protesto edildi.</p>
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Gösteride İsrail'in katliamları protesto edildi.

<p>Yaşlı çocuk demeden birçok kişi Filistin halkı için yekvücut oldu.</p>
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Yaşlı çocuk demeden birçok kişi Filistin halkı için yekvücut oldu.

<p>Gazze'de binlerce kadın ve çocuğun öldürülmesine pankartlarla tepki gösterildi.</p>
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Gazze'de binlerce kadın ve çocuğun öldürülmesine pankartlarla tepki gösterildi.

<p>Göstericilerin eylemleri görüntülere yansıdı.</p>
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Göstericilerin eylemleri görüntülere yansıdı.

<p>Göstericiler Gazze'deki trajediyi kınadı.</p>
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Göstericiler Gazze'deki trajediyi kınadı.

<p>Gösteride uluslararası toplumun sessizliği de kınandı.</p>
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Gösteride uluslararası toplumun sessizliği de kınandı.

<p>Gazze'de öldürülen 11'den fazla insan saygıyla anıldı.</p>
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Gazze'de öldürülen 11'den fazla insan saygıyla anıldı.

<p>Gazze'de yaşanan büyük insanlık trajedisi için gösteri boyunca tepki eylemleri yapıldı.</p>
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Gazze'de yaşanan büyük insanlık trajedisi için gösteri boyunca tepki eylemleri yapıldı.

<p>Sokaklar Filistin bayraklarıyla dolup taştı.</p>
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Sokaklar Filistin bayraklarıyla dolup taştı.

<p>Gösteride uluslararası toplumun sessizliği de kınandı.<br></p>
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Gösteride uluslararası toplumun sessizliği de kınandı.

<p>İsrail'in katliamlarına 'dur' denilmesi istendi.</p>
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İsrail'in katliamlarına 'dur' denilmesi istendi.

<p>Gazze'de yaşanan büyük insanlık trajedisi için gösteri boyunca tepki eylemleri yapıldı.</p>
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Gazze'de yaşanan büyük insanlık trajedisi için gösteri boyunca tepki eylemleri yapıldı.
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