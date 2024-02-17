Navalnıy'ın fotoğraflarının taşındığı anma etkinliğine katılanlar, caddedeki farklı noktalara Rus muhalif anısına çiçekler bırakıp, mum yaktı.
Büyükelçilik çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı anma etkinliğinde Navalnıy ailesine destek ve Rusya'ya tepki sloganları atıldı.
Kremlin'e muhalif Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.
Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.
Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalnıy'ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.
Navalnıy, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti.
Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN), bugün muhalif Navalnıy'ın mahkum olarak bulunduğu cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirmişti.