Türkiye, Rusya'yı 36 yıl sonra mağlup etmeyi başarırken Rusya'da bu sonuç büyük yankı uyandırdı.
Milliler, Rusya'yı Cenk Tosun, Cengiz Ünder ve Kenan Karaman'ın golleriyle mağlup ederken gruptaki ilk galibiyetini aldı. Rusya ise ilk kez yenildi.
RUSYA'DA GÜNDEM TÜRKİYE MAÇI
5 gollü maçın ardından Rus basınında konu Ozan Tufan ve maçın hakemi Szymon Marciniak oldu...
'MAÇI RESMEN ÖLDÜRDÜ'
Rusya'nın eski hakemi Igor Fedotov, maçı değerlendirirken 'Kırmızı kartta hakem pozisyonu okuyamadı, ağır bir karar. Penaltı ise uzaktan yakından alakası yok. Pozisyon hemen yanında oldu ama yine yanlış gördü. Maçı resmen öldürdü.' yorumunda bulundu.
'AVRUPA BUNU GÖRECEK Mİ?'
Championat sitesi, Türkiye - Rusya maçında hakem hataları yaşandığını belirtirken 'Avrupa bu kötü kararları sorgulayacak mı, yoksa bize yapıldı diye görmezden mi gelecekler?' sözlerini kullandı.
OZAN TUFAN'A ELEŞTİRİ
Özellikle penaltı kararını ağır bulan Ruslar, yerde kalan Ozan Tufan'a da yüklenirken Fenerbahçe forması giyen yıldız futbolcuyu 'kendisini yere atmak ve aldatmak' ile suçladı.
Sports.ru sitesi ise karşılaşmayı 'Adaletsizlik!' sözleriyle manşete taşıdı ve Polonyalı hakem Marciniak'i eleştirdi.
'EĞER VAR OLSAYDI...'
Penaltı pozisyonunda Ozan Tufan'a bir hamlede bulunulmadığını belirten Ruslar, VAR'ın Uluslar Ligi'nde olmadığını ve bu yüzden Türkiye'de yenildiklerini belirtti.
ANKETTEN %80 HAYIR SONUCU
Sitede açılan 'Sizce pozisyon penaltı mı?' anketine katılan yaklaşık 25 bin kişi %80 oranında 'hayır' cevabını verdi.
'TÜRKLERİ YENERDİK AMA...'
Rusya'nın haksız şekilde 10 kişi kalıp bir de penaltı golü yediğini söyleyen Rus siteleri, 'Bu kadar haksızlığa rağmen Rusya, Türkiye karşısında çok iyi oynadı. Adaletli bir şekilde yönetilseydi Türkleri yenebilirdik.' yorumunda bulundu.