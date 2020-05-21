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  • Ryan Babel'den çarpıcı açıklamalar! 'Amacım nakit akışı sağlamak'

Ryan Babel'den çarpıcı açıklamalar! 'Amacım nakit akışı sağlamak'

Ryan Babel'den çarpıcı açıklamalar! 'Amacım nakit akışı sağlamak'
21 Mayıs 2020 Perşembe

Galatasaray'da istenilen performansı sergileyemeyen Ryan Babel Hollan'da ekiplerinden Ajax'a kiralanmıştı. Futbol sonrası maddi durumunda meydana gelecek olası değişikliklere değinen Babel çarpıcı ifadeler kullandı.

<p>Kariyerim boyunca kendime hep şunu sordum, 'Nasıl bir iş kuracağım ki futboldan kazandığım para kadar kazanabileceğim?' Maalesef, ayda net 100 bin ile 300 bin euro arasında kazanabildiğin çok fazla iş yok.</p>
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Kariyerim boyunca kendime hep şunu sordum, 'Nasıl bir iş kuracağım ki futboldan kazandığım para kadar kazanabileceğim?' Maalesef, ayda net 100 bin ile 300 bin euro arasında kazanabildiğin çok fazla iş yok.

<p>Şu anda yaşadığım hayatı, hayat kalitemi emekli olduğumda da sürdürebilmek için bir çözüm bulmak zorundayım. Geriye gitmek istemiyorum.</p>
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Şu anda yaşadığım hayatı, hayat kalitemi emekli olduğumda da sürdürebilmek için bir çözüm bulmak zorundayım. Geriye gitmek istemiyorum.

<p>Emlakçılık konusunda özel bir yatırım işine girdim. Multi-aile evleri. Şu anda oteller batıyor, büyük alışveriş merkezleri batıyor, birçok sektörde problem var. Bu yüzden ailelerin birlikte yaşayabileceği yaşam alanları çok önemli.</p>
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Emlakçılık konusunda özel bir yatırım işine girdim. Multi-aile evleri. Şu anda oteller batıyor, büyük alışveriş merkezleri batıyor, birçok sektörde problem var. Bu yüzden ailelerin birlikte yaşayabileceği yaşam alanları çok önemli.

<p>2010'da Liverpool'dayken, 300 bin euro ödedim ve bir ev aldım. Ayda 1400 euro kira geliri var, çok da mantıklı bir yatırım olmadı.</p>
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2010'da Liverpool'dayken, 300 bin euro ödedim ve bir ev aldım. Ayda 1400 euro kira geliri var, çok da mantıklı bir yatırım olmadı.

<p>Çok gençtim ve saf bir düşüncem vardı, 'Bankada 6 sıfırlı param var' diye düşündüm. Şimdi, aylık 1400 euro için bu işe girer miyim? 'Hayır, bankadaki sıfırlar büyüsün' derim.</p>
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Çok gençtim ve saf bir düşüncem vardı, 'Bankada 6 sıfırlı param var' diye düşündüm. Şimdi, aylık 1400 euro için bu işe girer miyim? 'Hayır, bankadaki sıfırlar büyüsün' derim.

<p>11 ev aldım, sonra hesap yaptım, emekli olunca aynı hayatı sürdürmek için 40-50 daire almam lazım.</p>
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11 ev aldım, sonra hesap yaptım, emekli olunca aynı hayatı sürdürmek için 40-50 daire almam lazım.

<p>Açıkçası bu yüzden biraz hayal kırıklığı yaşadım ama gayrimenkul işine döndüm, ancak daha büyük düşünmeye başladım. Aileler için yaşam alanları işi de böyle çıktı.</p>
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Açıkçası bu yüzden biraz hayal kırıklığı yaşadım ama gayrimenkul işine döndüm, ancak daha büyük düşünmeye başladım. Aileler için yaşam alanları işi de böyle çıktı.

<p>Amacım nakit akışını sağlamak. Paranın daha hızlı akmasını istiyorum, böylece aylık faturalarımı ödeyebileceğim.</p>
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Amacım nakit akışını sağlamak. Paranın daha hızlı akmasını istiyorum, böylece aylık faturalarımı ödeyebileceğim.

<p>En büyük amacım, özgürlüğümü kazanmak. Para için çalışmak zorunda olmadığım bir ortam sağlamaya çalışıyorum. Paranın benim için çalışmasını istiyorum.</p>
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En büyük amacım, özgürlüğümü kazanmak. Para için çalışmak zorunda olmadığım bir ortam sağlamaya çalışıyorum. Paranın benim için çalışmasını istiyorum.

<p>Hollanda'da sezonun tescil edilmesiyle birlikte sözleşmesi de sona eren Babel Galatasaray'a dönecek.</p>
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Hollanda'da sezonun tescil edilmesiyle birlikte sözleşmesi de sona eren Babel Galatasaray'a dönecek.

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