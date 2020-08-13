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Ryan Donk Galatasaray'da kalıyor

Ryan Donk Galatasaray'da kalıyor
13 Ağustos 2020 Perşembe

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Ryan Donk, geçtiğimiz sezon aldığı ücrette büyük oranda indirim yaparak sarı kırmızılı takımda 1 yıl daha kalmayı kabul etti.

<p>Galatasaray, Ryan Donk ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor. </p>
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Galatasaray, Ryan Donk ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor. 

<p>Futbolu sarı kırmızılılarda bırakmak isteyen Hollandalı oyuncu, yıllık ücretinde ciddi bir indirime gidecek.</p>
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Futbolu sarı kırmızılılarda bırakmak isteyen Hollandalı oyuncu, yıllık ücretinde ciddi bir indirime gidecek.

<p>Hollandalı oyuncunun, sarı kırmızılılarla olan sözleşmesi sezon sonunda bitmişti. </p>
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Hollandalı oyuncunun, sarı kırmızılılarla olan sözleşmesi sezon sonunda bitmişti. 

<p>Galatasaray yönetimi, 34 yaşındaki futbolcuyla yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor.</p>
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Galatasaray yönetimi, 34 yaşındaki futbolcuyla yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor.

<p>Eski takımı Club Brugge’ün de Donk ile ilgilendiği iddia edilirken, tecrübeli futbolcu tercihini Galatasaray’dan yana kullandı.</p>
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Eski takımı Club Brugge’ün de Donk ile ilgilendiği iddia edilirken, tecrübeli futbolcu tercihini Galatasaray’dan yana kullandı.

<p>Eski takımı Club Brugge’ün de Donk ile ilgilendiği iddia edilirken, tecrübeli futbolcu tercihini Galatasaray’dan yana kullandı.</p>
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Eski takımı Club Brugge’ün de Donk ile ilgilendiği iddia edilirken, tecrübeli futbolcu tercihini Galatasaray’dan yana kullandı.

<p>Hollandalı oyuncunun, ücretinde ciddi anlamda indirime gideceği de belirtildi.</p>
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Hollandalı oyuncunun, ücretinde ciddi anlamda indirime gideceği de belirtildi.

<p>Donk’un daha önce yıllık 1 milyon 895 bin euro kazandığı belirtilirken, sarı kırmızılıların sözleşme uzatmak için tecrübeli oyuncuya yaklaşık 800 bin euro teklif ettiği kaydedildi.</p>
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Donk’un daha önce yıllık 1 milyon 895 bin euro kazandığı belirtilirken, sarı kırmızılıların sözleşme uzatmak için tecrübeli oyuncuya yaklaşık 800 bin euro teklif ettiği kaydedildi.

<p>Donk'un, önerilen rakamı kabul ettiği ve yeni sözleşmenin birkaç gün içinde imzalanacağı öğrenildi.</p>
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Donk'un, önerilen rakamı kabul ettiği ve yeni sözleşmenin birkaç gün içinde imzalanacağı öğrenildi.

<p>Diğer yandan Galatasaray yeni sezonda alternatifli bir kadro kurmak istiyor.</p>
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Diğer yandan Galatasaray yeni sezonda alternatifli bir kadro kurmak istiyor.

<p>Sarı kırmızılılar, 40 hafta sürecek Süper Lig’de geniş bir kadro ile mücadele etmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.</p>
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Sarı kırmızılılar, 40 hafta sürecek Süper Lig’de geniş bir kadro ile mücadele etmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

<p>Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Omar Elabdellaoui ve Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna katan Galatasaray, orta saha rotasyonunu da genişletmek istiyor.</p>
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Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Omar Elabdellaoui ve Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna katan Galatasaray, orta saha rotasyonunu da genişletmek istiyor.

<p>Seri ve Lemina ile yolların ayrılmasından sonra teknik heyetin de orta sahaya transfer istediği, yönetimin ise Hes Kablo Kayserisporlu Mensah'ı renklerine bağlamaya çalıştığı belirtildi.</p><p>TRT Spor</p>
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Seri ve Lemina ile yolların ayrılmasından sonra teknik heyetin de orta sahaya transfer istediği, yönetimin ise Hes Kablo Kayserisporlu Mensah'ı renklerine bağlamaya çalıştığı belirtildi.

TRT Spor

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