14 / 15



'Kore ve Hindistan bunlardan biri. Muhtemelen ihaleyi kazandık ama şu anda inceleme sürecinde. Uçak durdurma sistemlerini dünya üzerinde 3 firma yapıyor. Bir tanesi ABD firması diğeri de İsviçre firması, bir de biz varız. Bizim hedefimiz ülkemize daha fazla döviz kazandırmak. Son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Askeri amaçlı ülkemizin milli menfaatlerine uygun olan her şeye müdahil olacağız. İnşallah da başaracağız.'