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Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu il il ve yaş gruplarına göre belli oldu. Türkiye koronavirüs tablosunda, illere göre vaka ve ölüm sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Son dakika açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Son bir ayda Koronavirüs’e yakalanan 100 kişiden 40,1’i 20-40 yaş aralığındaki gençler.' dedi ve illerdeki son durumu paylaştı. Diğer yandan vaka sayısı en fazla olan il Ankara olarak açıklandı. İşte, illere göre corona virüs istatistikleri.