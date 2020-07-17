Sağlık Bakanlığı Türkiye'de son 24 saatte yeni vaka sayılarını bölge bölge açıkladı. Öte yandan Bakanlık raporunda vaka sayısının en fazla olduğu yaş aralığı da yer aldı. İşte Sağlık Bakanlığı Koronavirüs tablosunda Türkiye'deki bölgelere göre vaka dağılımı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre, bugün 42 bin 411 test yapıldı. 933 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 1087 kişi iyileşti.
Toplam test sayısı 4 milyon 149 bin 909, vaka sayısı 216 bin 873, vefat sayısı 5 bin 440 olarak kayıtlara geçti.. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1213, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 394, iyileşen hasta sayısı ise 198 bin 820 oldu.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, 'Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziran'da 1592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42 bin idi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir.' değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan Bakanlığın geçtiği günlük raporda vaka sayılarının arttığı iller-bölgeler yer alırken, hastalığa en çok yakalanan yaş aralığı da paylaşıldı.
DOĞU KARADENİZ
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Doğu Karadeniz'de 19 yeni vaka görüldü.
BATI MARMARA
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre Batı Marmara'da 6 yeni vaka görüldü
KUZEYDOĞU ANADOLU
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği koronavirüs verilerine göre Kuzeydoğu Anadolu'da 31 yeni vaka görüldü.
BATI KARADENİZ
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği koronavirüs verilerine göre Batı Karadeniz'de 22 yeni vaka görüldü.
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği koronavirüs verilerine göre Orta Anadolu'da 26 yeni vaka görüldü.
EGE
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği koronavirüs verilerine göre Ege'de 51 yeni vaka görüldü.
AKDENİZ
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği koronavirüs verilerine göre Akdeniz'de 58 yeni vaka görüldü.
DOĞU MARMARA
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği koronavirüs verilerine göre Doğu Marmara'da 86 yeni vaka görüldü.
BATI ANADOLU
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği koronavirüs verilerine göre Batı Anadolu'da 140 yeni vaka görüldü.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği koronavirüs verilerine göre Güneydoğu Anadolu'da 2221 yeni vaka görüldü.
İSTANBUL
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği koronavirüs verilerine göre İstanbul'da 249 yeni vaka görüldü.
EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN YAŞ ARALIĞI
Cinsiyet ve yaş grubuna göre yeni COVID-19 vaka sayısını açıklayan Bakanlık verilerine göre; en çok hastalığa maruz kalan yaş gurubu 25-49 yaş oldu.
GAZİANTEP
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 21 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Nizip Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, filyasyon çalışmaları kapsamında dün itibarıyla 21 evde yaşayan 76 kişi hakkında karantina kararı verildi.
Hıfzıssıhha Kurulu kararınca söz konusu evlerin bulunduğu yerlere uyarı yazısı asıldı, güvenlik şeridi çekildi.
Öte yandan, 13 hanede yaşayan 49 kişinin karantina uygulaması da sona erdi.
AFYONKARAHİSAR
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Serban beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Sinanpaşa Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Kovid-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle Serban beldesi karantina altına alınmıştır.' ifadesi yer aldı.
ŞANLIURFA
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 96 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda Haliliye'de 26, Karaköprü'de 22, Eyyübiye'de 13, Birecik'te 15, Viranşehir'de 8, Ceylanpınar'da 8 ve Suruç ilçesinde 4 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Öte yandan, kentteki 96 evdeki karantina ise sona erdirildi.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta pandemi sürecinde kurallara azami derecede uyulduğu için kısa süre öncesine kadar vaka görülmeyen Nurhak ilçesinde bir sokak karantinaya alındı.
ADIYAMAN
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kent merkezinde maskesiz gezen kişiler tek tek yakalanarak haklarında cezai işlem uygulanıyor.
Korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Adıyaman'da artan pozitif vaka sayılarının artış göstermesiyle ilgili Adıyaman Valiliğince önceki gün yazılı açıklama yapılmış ve vatandaşların kurallara harfiyen uymaları istenilmişti.