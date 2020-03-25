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'Bu siperlikler ilk etapta elinizi yüzünüze götürmenizi engelliyor, ikincisi gelen damlacık enfeksiyonlarından koruyor, üçüncüsü ise gözlerinizi koruyor. Bu siperlik ile aynı zamanda maske de kullanılıyor. Bu siper bizim için önemli bir psikolojik rahatlık da sağlıyor. Biz hastanede kullanmaya başladık. Nöbetçi arkadaşlarımız bu kalkanla çalışıyor şu an.'