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Sağlık çalışanlarına böyle teşekkür ettiler

Sağlık çalışanlarına böyle teşekkür ettiler
26 Mart 2020 Perşembe

Van'ın Erciş ilçesinde kaymakamlık ve belediye personeli, sağlık çalışanlarına karanfil dağıtarak destek verdi.

<p>Kaymakamlık ve belediye ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde fedakarca görev yapan Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarını ziyaret etti.</p>
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Kaymakamlık ve belediye ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde fedakarca görev yapan Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

<p>Sağlık personeline karanfil dağıtan ve lokum ikram eden ekipler, fedakarlıklarından dolayı teşekkür ederek, başarı diledi.</p>
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Sağlık personeline karanfil dağıtan ve lokum ikram eden ekipler, fedakarlıklarından dolayı teşekkür ederek, başarı diledi.

<p>İlçe Sağlık Müdürü Bayram Mercimek, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaymakamlık ve belediye personelinin sağlık çalışanlarına verdiği desteğin önemli olduğunu söyledi.<br></p>
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İlçe Sağlık Müdürü Bayram Mercimek, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaymakamlık ve belediye personelinin sağlık çalışanlarına verdiği desteğin önemli olduğunu söyledi.

<p>Ziyaretin kendilerine moral olduğunu vurgulayan Mercimek, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına destek verenlere teşekkür etti.</p>
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Ziyaretin kendilerine moral olduğunu vurgulayan Mercimek, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına destek verenlere teşekkür etti.

<p>Hastanenin başhekimi Suat Altın da Kovid-19 mücadelesi kapsamında bütün önlemleri aldıklarını aktardı.</p>
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Hastanenin başhekimi Suat Altın da Kovid-19 mücadelesi kapsamında bütün önlemleri aldıklarını aktardı.

<p>Hastalık belirtisi olanları Kovid-19 polikliniğine yönlendirerek gerekli testleri yaptıklarını ifade eden Altın, 'Bugün kaymakamlık ve belediye personeli bizi ziyaret etti, karanfil dağıttı. Duyarlılıklarından dolayı ekiplere teşekkür ediyorum.' dedi.</p>
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Hastalık belirtisi olanları Kovid-19 polikliniğine yönlendirerek gerekli testleri yaptıklarını ifade eden Altın, 'Bugün kaymakamlık ve belediye personeli bizi ziyaret etti, karanfil dağıttı. Duyarlılıklarından dolayı ekiplere teşekkür ediyorum.' dedi.

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