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Hastalık belirtisi olanları Kovid-19 polikliniğine yönlendirerek gerekli testleri yaptıklarını ifade eden Altın, 'Bugün kaymakamlık ve belediye personeli bizi ziyaret etti, karanfil dağıttı. Duyarlılıklarından dolayı ekiplere teşekkür ediyorum.' dedi.