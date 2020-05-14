8 / 21



6 yıldır paramedik olarak görev yapan Bahar Gülmez ise zor bir süreçten geçildiğini belirterek, 'Bu tulum, maske ve gözlüklerin içinde hastalarımıza en iyi şekilde hizmet verebilmek için uğraşıyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın yanındayız. 7/24 zor şartlarda çalışıyoruz. Sizin için buradayız, siz de evde kalın' diye konuştu.