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İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş, Suç Araştırma, Motosikletli Asayiş, Motosikletli Trafik, Koruma ve Sevk, Trafik, Olay Yeri İnceleme, Patlayıcı Madde İmha ve Atlı timler olmak üzere toplam 397 tim, 5 bin 474 personel sokağa çıkma kısıtlamasında sorumluluk sahalarında halka hizmet ediyor.