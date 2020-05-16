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Sahiller onlara emanet

Sahiller onlara emanet
16 Mayıs 2020 Cumartesi

Atlı jandarma timi, kentte uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığını Sarıyer Gümüşdere Plajı'nda denetledi.

<p>İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş, Suç Araştırma, Motosikletli Asayiş, Motosikletli Trafik, Koruma ve Sevk, Trafik, Olay Yeri İnceleme, Patlayıcı Madde İmha ve Atlı timler olmak üzere toplam 397 tim, 5 bin 474 personel sokağa çıkma kısıtlamasında sorumluluk sahalarında halka hizmet ediyor.</p>
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İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş, Suç Araştırma, Motosikletli Asayiş, Motosikletli Trafik, Koruma ve Sevk, Trafik, Olay Yeri İnceleme, Patlayıcı Madde İmha ve Atlı timler olmak üzere toplam 397 tim, 5 bin 474 personel sokağa çıkma kısıtlamasında sorumluluk sahalarında halka hizmet ediyor.

<p>İçişleri Bakanlığının genelgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığını kontrol eden ekipler, emniyet ve asayişi sağlamalarının yanı sıra vatandaşların Vefa Sosyal Destek Hattı'na yaptıkları talepleri de karşılıyor.</p>
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İçişleri Bakanlığının genelgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığını kontrol eden ekipler, emniyet ve asayişi sağlamalarının yanı sıra vatandaşların Vefa Sosyal Destek Hattı'na yaptıkları talepleri de karşılıyor.

<p>Ekipler, yerleşim yerleri ve ormanlık alanları dronelarla denetlerken, araçla girilmesi mümkün olmayan alanlar ise atlı birliklerce kontrol ediliyor.<br></p>
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Ekipler, yerleşim yerleri ve ormanlık alanları dronelarla denetlerken, araçla girilmesi mümkün olmayan alanlar ise atlı birliklerce kontrol ediliyor.

<p>Bu kapsamda, Sarıyer'deki Gümüşdere Plajı'na gelen atlı jandarma timi, sahil boyunca denetim gerçekleştirdi.</p>
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Bu kapsamda, Sarıyer'deki Gümüşdere Plajı'na gelen atlı jandarma timi, sahil boyunca denetim gerçekleştirdi.

<p>Atlı jandarma timinin sahil denetimi sokağa çıkma kısıtlaması süresince devam edecek.</p>
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Atlı jandarma timinin sahil denetimi sokağa çıkma kısıtlaması süresince devam edecek.

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