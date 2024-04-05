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'Sakin şehir' böyle görüntülendi

'Sakin şehir' böyle görüntülendi
5 Nisan 2024 Cuma

Sakin şehir Halfeti su altından görüntülendi...

<p>Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, baraj yapılmasıyla su altında kalan eski Halfeti'deki Ulu Cami, Çekem Mahallesi ile batık kent olarak nitelendirilen Savaşan köyü, su altından görüntülendi.</p>
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Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, baraj yapılmasıyla su altında kalan eski Halfeti'deki Ulu Cami, Çekem Mahallesi ile batık kent olarak nitelendirilen Savaşan köyü, su altından görüntülendi.

<p>Bir bölümü Fırat Nehri üzerine kurulan Birecik Barajı'nın suları altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesinin 2013 yılında 'sakin şehir' ağına dahil ettiği Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun 'saklı cenneti' olarak da nitelendiriliyor.</p>
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Bir bölümü Fırat Nehri üzerine kurulan Birecik Barajı'nın suları altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesinin 2013 yılında 'sakin şehir' ağına dahil ettiği Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun 'saklı cenneti' olarak da nitelendiriliyor.

<p>Sahil kenti görünümüne sahip Halfeti'nin su altında kalan Ulu Cami, Çekem Mahallesi ile batık kent olarak nitelendirilen Savaşan köyünü Tahsin Ceylan su altından görüntüledi.</p>
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Sahil kenti görünümüne sahip Halfeti'nin su altında kalan Ulu Cami, Çekem Mahallesi ile batık kent olarak nitelendirilen Savaşan köyünü Tahsin Ceylan su altından görüntüledi.

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