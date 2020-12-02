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Salih Uçan bedavaya Galatasaray'a...

Salih Uçan bedavaya Galatasaray'a...
02 Aralık 2020 Çarşamba

Galatasaray, Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Uçan'ın transferi için şimdiden harekete geçti.

<p>Alanyaspor'da sergilediği performansla takımının liderlik mücadelesinde pay sahibi olan Salih Uçan için bomba bir transfer haberi gündeme geldi.</p>
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Alanyaspor'da sergilediği performansla takımının liderlik mücadelesinde pay sahibi olan Salih Uçan için bomba bir transfer haberi gündeme geldi.

<p>Ara transfer de özellikle orta sahayı güçlendirmek için çalışmalara başlayan Galatasaray, gözünü sürpriz bir isme dikti.</p>
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Ara transfer de özellikle orta sahayı güçlendirmek için çalışmalara başlayan Galatasaray, gözünü sürpriz bir isme dikti.

<p>Jean Michael Seri ve Mario Lemina’nın ayrılığı sonrası merkez orta sahaya sadece Oghenekaro Etebo’yu kiralık olarak kadroya dahil eden sarı kırmızılılar, Aytemiz Alanyasporlu Salih Uçan’ın peşine düştü.</p>
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Jean Michael Seri ve Mario Lemina’nın ayrılığı sonrası merkez orta sahaya sadece Oghenekaro Etebo’yu kiralık olarak kadroya dahil eden sarı kırmızılılar, Aytemiz Alanyasporlu Salih Uçan’ın peşine düştü.

<p>Teknik direktör Fatih Terim’in sezon başında da istediği ancak bazı sorunlar nedeniyle alınamayan 26 yaşındaki futbolcunun ocak ayında transfer edilme ihtimali son derece yüksek.</p>
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Teknik direktör Fatih Terim’in sezon başında da istediği ancak bazı sorunlar nedeniyle alınamayan 26 yaşındaki futbolcunun ocak ayında transfer edilme ihtimali son derece yüksek.

<p>Galatasaray eğer ara transferde futbolcu satışı yapar ve UEFA tarafından belirlenen Finansal Fair Play kriterlerinde artıya geçerse Salih, Alanyaspor’un bonservis için talep edeceği rakam makul de olursa ara transferde kadroya katılacak.</p>
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Galatasaray eğer ara transferde futbolcu satışı yapar ve UEFA tarafından belirlenen Finansal Fair Play kriterlerinde artıya geçerse Salih, Alanyaspor’un bonservis için talep edeceği rakam makul de olursa ara transferde kadroya katılacak.

<p>Aksi taktirde 30 Haziran 2021’de sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncu için sezon sonu beklenecek ve bedelsiz olarak transfer edilecek.</p>
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Aksi taktirde 30 Haziran 2021’de sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncu için sezon sonu beklenecek ve bedelsiz olarak transfer edilecek.

<p>Galatasaray yönetiminin Salih’e 3 yıllık sözleşme teklif etmeyi planladığı belirtildi.</p>
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Galatasaray yönetiminin Salih’e 3 yıllık sözleşme teklif etmeyi planladığı belirtildi.

<p>Bucaspor altyapısından yetişen Salih Uçan, 2012’de 1 milyon 550 bin Euro’ya Fenerbahçe’ye transfer oldu.<br></p>
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Bucaspor altyapısından yetişen Salih Uçan, 2012’de 1 milyon 550 bin Euro’ya Fenerbahçe’ye transfer oldu.

<p>2014’te 2 yıllığına 4 milyon 750 bin Euro karşılığında Roma’ya kiralanan milli futbolcu, daha sonra döndüğü sarı lacivertli kulüpte forma şansı bulamayınca Sion’a kiralandı ve ardından Empoli’ye verildi.</p>
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2014’te 2 yıllığına 4 milyon 750 bin Euro karşılığında Roma’ya kiralanan milli futbolcu, daha sonra döndüğü sarı lacivertli kulüpte forma şansı bulamayınca Sion’a kiralandı ve ardından Empoli’ye verildi.

<p>Temmuz 2019’dan bu yana Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen Salih, bu sezon 10 resmi maçta oynayıp 1 asist yaptı.</p><p><br></p><p>Hürriyet</p>
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Temmuz 2019’dan bu yana Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen Salih, bu sezon 10 resmi maçta oynayıp 1 asist yaptı.


Hürriyet

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