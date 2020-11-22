(Star Spor) Süper Lig 'in 9. haftasında Antalyaspor sahasında Alanyaspor 'u konuk etti.
Alanyaspor'un golleri 55. dakikada Salih Uçan ve 84. dakikada Berkan Kutlu'dan geldi.
Antalyaspor'da Hakan Özmert, 68. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
YENİLGİSİZ LİDER DURUMDA
Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, puanını 20'ye çıkardı ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
Antalyaspor ise 9 puanda kaldı ve 16. sırada yer aldı.
Alanyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise aynı haftada deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak.
'ERSUN HOCA, BENİ OYNATMADI...'
Yıllar önce Fenerbahçe'de forma giyen Salih Uçan ile dönemin teknik direktörü Ersun Yanal arasında elektrik bir türlü tutmamıştı.
Roma'ya kiralanan Salih İtalya'da istenileni veremeyince Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.
'SALİH GÜÇSÜZ DEDİLER. HAYIR GÜÇSÜZ DEĞİLDİM!'
Salih o dönem, 'Aykut Hoca zamanında oynuyordum. Bana şans veriyordu. Gol atıyordum, asist yapıyordum. Ersun Hoca beni oynatmadı.' demişti.
Antalyaspor'la ilk maçına çıkan Ersun Yanal'ın Akdeniz derbisinde yıkan isim Alanyaspor'da forma giyen Salih Uçan oldu.
Salih Uçan'ın Antalyaspor ağlarını havalandırması, geçmişte Ersun Yanal'la ilgili yaptığı eleştirel söylemlerini akıllara getirdi.
Zirveye oynayan Aytemiz Alanyaspor, Salih Uçan'ın da gol attığı maçta, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Antalyaspor ile 3.5 yıllık anlaşma imzalayan Ersun Yanal'ın Antalyaspor'unu mağlup etti.