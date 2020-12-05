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  • Salih Uçan Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Salih Uçan Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Salih Uçan Galatasaray'a transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi
05 Aralık 2020 Cumartesi

Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve adı Galatasaray ile anılan Salih Uçan'ın transferiyle ilgili menajeri Ömer Koray Uzun'dan açıklama geldi.

<p>Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Salih Uçan'ın temsilcisi Ömer Koray Uzun açıklamalar yaptı.</p>
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Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Salih Uçan'ın temsilcisi Ömer Koray Uzun açıklamalar yaptı.

<p>Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Uzun şunları söyledi.:</p>
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Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Uzun şunları söyledi.:

<p>'Salih'in Alanyaspor'la kontratı var. Çok da iyi gidiyor. Devamını getirecektir.' </p>
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'Salih'in Alanyaspor'la kontratı var. Çok da iyi gidiyor. Devamını getirecektir.' 

<p>'Transferle ilgili bir gelişme yok. Herhangi bir transfer teklifi ya da yapılmış bir görüşme yok.' </p>
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'Transferle ilgili bir gelişme yok. Herhangi bir transfer teklifi ya da yapılmış bir görüşme yok.' 

<p>'Alanyaspor'da kendini buldu. Daha büyük hedefleri var. A Milli Takım'la Avrupa Şampiyonası'nda oynamak istiyor. Alanyaspor'da lider pozisyondalar.'</p>
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'Alanyaspor'da kendini buldu. Daha büyük hedefleri var. A Milli Takım'la Avrupa Şampiyonası'nda oynamak istiyor. Alanyaspor'da lider pozisyondalar.'

<p>'Fenerbahçe'deyken Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı. Fenerbahçe'de çok genç yaşta direkt oynadı. Büyük deneyimleri oldu. Her şey Alanyaspor'a bağlı.'</p>
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'Fenerbahçe'deyken Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı. Fenerbahçe'de çok genç yaşta direkt oynadı. Büyük deneyimleri oldu. Her şey Alanyaspor'a bağlı.'

<p>'Biz Alanyaspor'un vereceğe karara saygılıyız. Transferle ilgili kulübün çizeceği istikamette hareket ederiz.' </p>
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'Biz Alanyaspor'un vereceğe karara saygılıyız. Transferle ilgili kulübün çizeceği istikamette hareket ederiz.' 

<p>'Elbette ki Salih çok daha deneyimli ve sürekliliği olan bir oyuncu olarak gelecekte büyük bir takımda daha oynayabilir. Ama şimdi bunları konuşup onun konsantrasyonunu etkilememek gerekir. Takımıyla çok iyi işler yapıyor.'</p>
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'Elbette ki Salih çok daha deneyimli ve sürekliliği olan bir oyuncu olarak gelecekte büyük bir takımda daha oynayabilir. Ama şimdi bunları konuşup onun konsantrasyonunu etkilememek gerekir. Takımıyla çok iyi işler yapıyor.'

<p><span >Kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki oyuncu; bu sezon forma giydiği 10 maçta 1 gol kaydetti.</span><br></p>
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Kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki oyuncu; bu sezon forma giydiği 10 maçta 1 gol kaydetti.

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