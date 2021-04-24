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  • Salih Uçan'ın istediği ücret belli oldu! 3 büyük kulüp peşinde

Salih Uçan'ın istediği ücret belli oldu! 3 büyük kulüp peşinde

Salih Uçan'ın istediği ücret belli oldu! 3 büyük kulüp peşinde
24 Nisan 2021 Cumartesi

Sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan'a Trabzonspor başta olmak üzere Galatasaray ve Beşiktaş talip oldu. İşte başarılı orta saha oyuncusunun istediği ücret ve transferindeki son durum...

Yeni sezonun kadro planlamasına erkenden başlayan Trabzonspor, Roma'nın sağ beki Bruno Peres ve Kasımpaşa'nın forveti Fode Koita ile büyük ölçüde anlaştı.
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Yeni sezonun kadro planlamasına erkenden başlayan Trabzonspor, Roma'nın sağ beki Bruno Peres ve Kasımpaşa'nın forveti Fode Koita ile büyük ölçüde anlaştı.

<p>Bordo-Mavililer, listedeki diğer isimler için de çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın en çok istediği oyuncuların başında ise Salih Uçan geliyor... </p>
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Bordo-Mavililer, listedeki diğer isimler için de çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın en çok istediği oyuncuların başında ise Salih Uçan geliyor...

<p>Sezon sonunda Alanyaspor'la kontratı bitecek olan Salih, oldukça iyi bir sezon geçirirken, önceki günkü Gaziantep maçında yaptığı 3 asistle yıldızlaştı. </p>
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Sezon sonunda Alanyaspor'la kontratı bitecek olan Salih, oldukça iyi bir sezon geçirirken, önceki günkü Gaziantep maçında yaptığı 3 asistle yıldızlaştı.

<p>Bu sezon 32 lig maçında 2 gol, 6 asistlik performans ortaya koyan 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Galatasaray ve Beşiktaş da yakından ilgileniyor.</p>
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Bu sezon 32 lig maçında 2 gol, 6 asistlik performans ortaya koyan 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Galatasaray ve Beşiktaş da yakından ilgileniyor.

<p>Boşa çıkacağı için talipleri her geçen gün artan Salih Uçan'ın şartları, Trabzonspor'u bir hayli zorladı. </p>
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Boşa çıkacağı için talipleri her geçen gün artan Salih Uçan'ın şartları, Trabzonspor'u bir hayli zorladı.

<p>Senelik 10 milyon TL maaş talep eden başarılı futbolcunun, aynı zamanda imza parası da istediği öğrenildi. Bu rakam Bordo-Mavili yönetime çok yüksek geldi. </p>
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Senelik 10 milyon TL maaş talep eden başarılı futbolcunun, aynı zamanda imza parası da istediği öğrenildi. Bu rakam Bordo-Mavili yönetime çok yüksek geldi.

<p>Mevcut kadroda Berat, Flavio, Trondsen, Parmak, Bakasetas ve Yunus Mallı gibi orta saha oyuncularına sahip olan Fırtına, Salih Uçan transferinde şimdilik beklemeye çekildi. </p><p><br></p><p>Fanatik</p>
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Mevcut kadroda Berat, Flavio, Trondsen, Parmak, Bakasetas ve Yunus Mallı gibi orta saha oyuncularına sahip olan Fırtına, Salih Uçan transferinde şimdilik beklemeye çekildi.


Fanatik

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