Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta patlak veren Caner Erkin krizi sürüyor.
Deplasmanda 1-0 kazanılan kritik Trabzonspor mücadelesinde teknik direktör Erol Bulut'un kararı doğrultusunda kadroya alınmayan deneyimli sol bek hakkında yeni karar verildi.
Caner Erkin, teknik heyetin yeni kararı kapsamında hafta sonuna kadar takımdan ayrı özel program dahilinde çalışacak.
Bu hafta takımdan ayrı çalışacak olan Caner Erkin, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında da forma giymeyecek.
Gazetecilerin Caner Erkin için Belözoğlu'ya milli arada takımdaki tavırlarıyla ilgili sorulan soruya, 'Caner bu camiayı çok seviyor ve bu renklere sevdalı. Biz de onu hem seviyoruz hem de ondan takımı ağabey olacak verim almak istiyoruz. Ama sorduğunuz sorudaki gibi sorunlar yaşamaz, yaşanırsa düzeltiriz, ama olmuyorsa Fenerbahçe her şeyin önünde gelir, gereği yapılır' demişti.
İLK SERT HAREKET BEŞİKTAŞ MAÇINDA
Beşiktaş maçında yedek kulübesine çekilen Caner Erkin, 37. dakikada Diego Perotti'nin sakatlanmasıyla apar topar oyuna alınmıştı. Ama Fenerbahçe mağlup, Caner sinirliydi.
İKİNCİ TAVIR BAŞAKŞEHİR MAÇINDA
Beşiktaş maçında net olmayan sadece sahada olan bizlerin duyabildiği hatta Erol Bulut'un bile eminim 'Acaba bana mı dedi' biçiminde yorumladığı tavır Başakşehir maçında netleşti.
EMRE BELÖZOĞLU UYARDI
Oysa Fenerbahçe öndeydi ve 3 puan gelmek üzereydi. Erol Bulut durumu toparlamak için oyuncusuna 'Bravo Caner' dedi ve elini oyuncunun beline dostça uzattı. Ancak Caner ellerini kollarını açarak gazetecilerin, yayıncı kuruluş kameralarının önünde söylenerek hocasının bu sıcak hamlesine sert tepki verdi ve tünele girdi. Ama oraya yakın yerde oturan Emre Belözoğlu koşup kendisini uyardı ve kulübeye dönmesini istedi. Caner de asık bir suratla gelip yedek oyuncuların arasına oturdu.
KARAGÜMRÜK DEPLASMANINDA DA CANER'DEN SERT TAVIRLAR
Kritik bir viraj olan F.Karagümrük maçında da Erol Bulut Caner'i 82'nci dakikada oyundan alınca olan oldu. Uzak taç çizgisinden dışarı çıkan Caner kulübeye gelene kadar yani 60-70 metre sürekli söylendi ve el kol hareketleri yaptı. Tribüne çıkınca da -2 derece soğuğa rağmen eşofmanlarını giymedi ve terli terli tribünde oturdu. Hasta olmaması için malzemeci Cemil'in getirdiği battaniyeye teşekkür bile etmedi. Öylece hareketsiz duruyordu.
GÖZTEPE MAÇINDA BARDAK TAŞTI
Kaybedilen Göztepe maçında da Caner başroldeydi. 87. dakikada oyundan çıkarken gene el kol hareketleri yaptı ve yerdeki su şişesine tekme attı. Artık Erol Bulut'un sabrı taşmış tavrı netleşmişti. Caner yine de kadro dışı kalmayacak antrenmana çıkacak ama formaya artık uzak kalacaktı.
TRABZON MAÇI ÖNCESİ YEDEK TAKIMDA OLUNCA ANLADI
Samandıra'da hafta boyunca yapılan antrenmanlarda yedek soyundurulacağını anlayan Caner çok mutsuzdu. Cumartesi antrenmanında da banko ilk 11 oynayacağını belli eden yelek verilmeyince işin rengini anlamıştı. Antrenman sonrası teknik heyetle sözlü küçük bir tartışma daha yaşayınca tesisin ön parkındaki otomobiline bindi ve evine gitti. Tam o sıralarda da Erol Bulut, Trabzon maçının kamp kadrosunu açıklanması için yetkililere iletti. Caner kafilede yoktu.
İDMANDA DİKKAT ÇEKEN BİR DETAY İSE GÖZLERDEN KAÇMADI
Önce Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Gökhan Gönül 3'lüsü bir araya geldi ve kısa bir toplantı yaptılar.
Ardından Gökhan çalışmalara dönerken Erol Bulut ile Emre Belözoğlu toplantıya devam ettiler.