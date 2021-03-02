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Gazetecilerin Caner Erkin için Belözoğlu'ya milli arada takımdaki tavırlarıyla ilgili sorulan soruya, 'Caner bu camiayı çok seviyor ve bu renklere sevdalı. Biz de onu hem seviyoruz hem de ondan takımı ağabey olacak verim almak istiyoruz. Ama sorduğunuz sorudaki gibi sorunlar yaşamaz, yaşanırsa düzeltiriz, ama olmuyorsa Fenerbahçe her şeyin önünde gelir, gereği yapılır' demişti.