Süper Lig’de 2019-20 sezonunun resmen bitmesiyle artık Fenerbahçe’de gözler teknik direktör konusuna döndü.
Milliyet'in haberine göre 3 Mart’tan beri hocasız olan sarı-lacivertlilerde Erol Bulut sesleri iyice yükselmeye başladı.
Yarın akşam oynanacak Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor’un başında yer alacak Bulut ile perşembe gününden itibaren resmen ilerleme sağlanması bekleniyor.
Alanyaspor’u ilk 5’e sokup Avrupa vizesi alan ve Türkiye Kupası’nda da finale taşıyan 45 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli kulübe 1999’dan sonra geri dönmeye hazırlanıyor.
21 yıl sonra yeniden Kadıköy’de olacak Bulut, bu kez teknik adam olarak kürsüye çıkacak.
Ancak Erol Bulut’un kafasındaki en önemli düşünce, Alanya ve Malatya’da beraber çalıştığı teknik ekibiyle ilerlemek...
Adeta ‘Yol arkadaşı’ gibi gördüğü çalışma arkadaşlarından kopmak istemeyen hatta başarılarındaki en önemli etkenin de bu takım ruhu olduğuna inanan genç teknik direktör, Samandıra’ya da bu ruhu taşımayı amaçlıyor.
Teknik heyette yaş olarak da birbirlerine yakın olmaları sayesinde bir arkadaş ortamı kuran Erol Bulut, parasal konulardan daha çok bu konuyu önemsiyor.
Kariyer hedefi anlamında Fenerbahçe’de çalışmayı çok isteyen Erol Bulut, maddi konuları değil daha çok teknik ekibini ve aralarındaki ruhun yeni döneme de taşınmasını hedefliyor.
BELÖZOĞLU İLE YAKIN DİYALOG
Sarı-lacivertli kulüpte sportif direktörlüğe hazırlanan Emre Belözoğlu ile Erol Bulut’un iyi bir iletişimi bulunuyor.
Daha önce Erol Bulut, Medipol Başakşehir’de antrenörlük yaparken Emre Belözoğlu da takım kaptanıydı.
Teknik ekipte yer alan Mehmet Yozgatlı da Fenerbahçe camiasını iyi bildiği için Volkan Demirel, Mehmet Aurelio ve Emre Belözoğlu ile iyi diyaloglara sahip.
Aytemiz Alanyaspor’un bu sezon Erol Bulut liderliğinde yakaladığı başarıda teknik heyetin payı çok büyük.
Akdeniz temsilcisinin özellikle fiziksel gücü dikkat çekiyor.
Bu başarıda Yunan kondisyoner Pantelis Pantelopoulos’un etkisi öne çıkıyor.
Pantelopoulos, başta 35 yaşındaki Papiss Cisse olmak üzere yaşı ilerlemiş futbolcuların bile güçlenmesini sağladı.
İşte Alanyaspor teknik heyeti...
Erol Bulut (Teknik Direktör)
Özgür Zengin (Yardımcı Antrenör)
Mehmet Yozgatlı (Yardımcı Antrenör)
Murat Yüksel (Atletik Performans Antrenörü)
Murat İsmet Erdeğer (Kaleci Antrenörü)
Pantelis Pantelepoulos (Kondisyoner)
İbrahim Kemal Menderes (Analist)
Zeki Coşkuner (Analist)
Volkan Küçük (Medya Danışmanı)