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Adeta ‘Yol arkadaşı’ gibi gördüğü çalışma arkadaşlarından kopmak istemeyen hatta başarılarındaki en önemli etkenin de bu takım ruhu olduğuna inanan genç teknik direktör, Samandıra’ya da bu ruhu taşımayı amaçlıyor.