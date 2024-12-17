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Selmo, 'Burası gerçekten çok korkutucu, tam anlamıyla dehşet verici. Burası Suriye'nin halini anlatıyor. Bu yer organize bir mezarlığa dönüşmüş durumda. Çok korkutucu bir mezarlık. Cesetler saygısızca gömülmüş. Cesetleri un çuvallarına konulmuş ve atılmış şekilde gördük.' dedi.