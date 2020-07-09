Rıdvan Dilmen Alanyaspor - Galatasaray maçını yorumladı.
'2-0 oldu ilk yarı, dengeli bir maç sonunda. İkinciden sonra gol gelince 2-1'e yakalanmak öndeki takım açısından savunma yaptırır. Geriden gelen de hücumu artırır.'
'YETENEKLİ TAKIM'
'7 maçtır kazanamıyor Galatasaray, pandemiden de önce. Trabzon maçıyla Galatasaray bitirdi aslında. Kadro zafiyeti ve şampiyonluk yarışından kopulmasından ziyade Türkiye'de ne oynamasını bilen takımların karşısına hücuma çıkarken üçgenler kuran tek takım Alanyaspor. Ezberci ama yetenekli bir takım Alanyaspor. Cisse tecrübe ne demek dersek onun adını söyleriz. Alanyaspor ligimizin en istikrarlı, en becerikli ve gol adetini de artırdılar ve çok ciddiler. Alanyaspor takımı ve hocasını kutlamak lazım.'
'Adem 3. santraforken ihtiyaç oldu ve Galatasaray'ın en iyiysiydi. Adem'in goldeki hüneri, kafa vuruşu, Adem'i bugün çok beğendim. Oyunda aç bir oyuncu gibiler. Adem ve Falcao'nun gelecek sezon yeterli olacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın önümüzdeki sezonla ilgili Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yapması gerekenleri yapacak. Fatih Terim'de şapkasını önüne koyacak.'
'EROL HOCA SENEYE MUHTEMELEN ORADA OLMAYACAK'
'Alanyaspor'un yabancıları da yetenekli. Muhtemelen teknik adamları Erol hoca orada olmayacak seneye. Alanyaspor teknik direktör için basamak, Alanyaspor orada teknik direktör yetiştiriyor. Orada doğru bir sistem olduğu için hocalar da iyi gidiyor. Orada iyi bir scout ekibi var demekki. Yetenekli oyuncuları oynattığınız zaman birlikte ortaya böyle iyi sonuç çıkıyor.'
'GALATASARAY FİŞİ ÇEKMİŞ'
'Galatasaray fişi çekmiş görünüyor. Top rakipteyken oyunla alakaları yok. Alanyaspor'un final maçı da olduğu için diriler, hazırlar'
'LİG 32-33. HAFTALARDA BİTEBİLİR'
'Trabzon ve Ankaragünü'nün maçları 2-2 bitti. Bu hafta 6-7 tane penaltı oldu. Ligde son haftaya kadar taşınabilecek bir tablo vardı. 32 veya 33'te de bitebilir artık. Trabzonspor'un bu hesapta olmayan uan kayıpları nedeniyle...'
'TRABZONSPOR ÖNE GEÇİP 24 PUAN KAYBETMİŞ'
'Şampiyon olmanız için puan kayıplarınıza bakacaksınız. 2-0 mağlupken kazandıklarınız değil. 62 puan almış, 93 puan alabilirsiniz tüm maçları kazanırsanır 31. haftaya kadar. 31 puan kaybetmiş Trabzonspor. Trabzonspor 24 puanını koruyamamış istatistiği var. Öne geçip kaybettiği 11 maç var. Öne geçip kaybettiği 24 puan var. Bu rakamlarla şampiyon olmanız matematiksel olarak var ama çok zor.
'ŞAMPİYON %80 BAŞAKŞEHİR'
'Şampiyon %80 Başakşehir. Ben bunu söyleyeceğimi zannetmezdim bir kaç hafta önce ama şuan durum böyle.'
'LİGİN BAŞLAYACAĞI TARİH DOĞRU'
'Ağustos'un 15'inde başlayalım diyenler vardı lig için. Şenol hoca 3 Eylül'de maç oynanacağı için erkenden takım toplamak zorunda kalacak. Bu yüzden verilen tarih doğru bana göre.'
'RADİKAL DEĞİŞİKLİK 2021-2022 SEZONUNDA'
'Yabancı kuralı ile ilgili radikal değişiklik 21-22 sezonunda görünüyor. Kademeli olarak çalışılmış bir şeyin üzerinden yorum yapmamız doğru değil.'
'MİLLİLİK SAYISIYLA İLGİLİ KARAR VERİLMELİ'
'Bugünlerde açıklanması şu açıdan iyi oldu. Transferler başlayacağı için karar tarihi doğru görünüyor. Yaş değil ama Millilik sayısıyla ilgili karar verilmeli bence.'
'Kayserispor Rize'den sonra Gazianteple oynayacak sonra da Başakşehir olacak. Ligin son maçı eğer Başakşehir garantilerde orada konsantreler farklı olabilir. Rize'nin hiç bir türlü puan kaybetmemesi lazım. Ligden düşenlerin tamamlanması son haftaya kalır'