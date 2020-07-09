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'YETENEKLİ TAKIM'



'7 maçtır kazanamıyor Galatasaray, pandemiden de önce. Trabzon maçıyla Galatasaray bitirdi aslında. Kadro zafiyeti ve şampiyonluk yarışından kopulmasından ziyade Türkiye'de ne oynamasını bilen takımların karşısına hücuma çıkarken üçgenler kuran tek takım Alanyaspor. Ezberci ama yetenekli bir takım Alanyaspor. Cisse tecrübe ne demek dersek onun adını söyleriz. Alanyaspor ligimizin en istikrarlı, en becerikli ve gol adetini de artırdılar ve çok ciddiler. Alanyaspor takımı ve hocasını kutlamak lazım.'