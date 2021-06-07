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Maçtan sonra açıklama yapan Paul, 'Kimsenin bana bir daha hiçbir şeyin imkansız olduğunu söylemesini istemiyorum. Tüm zamanların en iyi boksörlerinden biriyle burada olmam, imkansızların yenilebileceğini kanıtlıyor.' dedi.

