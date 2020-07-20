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GUARDİAN







'Başakşehir; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın en çok şampiyon olduğu ve ambargo koyduğu ligde tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Clichy, Robinho, Demba Ba, Skrtel gibi tecrübeli yıldızların forma giydiği Başakşehir, İstanbul takımlarının hakimiyetini sona erdirdi.'