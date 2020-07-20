Süper Lig’de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir, Kayserispor maçının bitiş düdüğüyle birlikte kutlamalara başladı.
Kayserispor maçının bitiş düdüğüyle birlikte coşku adeta tavan yaptı.
Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte tüm takım saha içinde sevinç yumağı oluşturdu. Teknik direktör Okan Buruk, başkan, yöneticiler ve futbolcular saha içinde birbirlerine sarılarak şampiyonluğu doyasıya kutladı.
Tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'de bazı oyuncuların duygulu anlar yaşadığı da görüldü.
Maçı stadyumun yanında kurulan dev ekranda takip eden turuncu-lacivertli taraftarlar, Trabzonspor’un puan kaybı haberiyle kutlamalara erken başladı.
Binlerce taraftar, stat etrafında meşaleler yakarken, uzun araç kuyruklarıyla da şampiyonluk konvoyuna katıldı.
AVRUPA'NIN GÜNDEMİNDE
Medipol Başakşehir'in tarihi başarısı Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı.
Avrupa basının önde gelen gazeteleri Başakşehir'in şampiyonluğuna geniş yer ayırdı.
GUARDİAN
'Başakşehir; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın en çok şampiyon olduğu ve ambargo koyduğu ligde tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Clichy, Robinho, Demba Ba, Skrtel gibi tecrübeli yıldızların forma giydiği Başakşehir, İstanbul takımlarının hakimiyetini sona erdirdi.'
L'EQUİPE
'Başakşehir tarihinde ilk kez şampiyon oldu. 33. haftaya Trabzonspor'un 4 puan önünde lider giren Başakşehir, Kayserispor'u 1-0 mağlup etti ve şampiyonluğunu ilan etti. İki kez elektriklerin kesildiği maç uzadı. Başakşehir, Türkiye'nin yeni şampiyonu oldu.'
ANSA
'Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra İstanbul takımları arasında yeni şampiyon Medipol Başakşehir, İstanbul'un dördüncü büyüğü oldu. Trabzonspor ve Bursaspor'dan sonra Türkiye'nin 6. şampiyonu Başakşehir, tarihinde ilk kez mutlu sona ulaştı.'
UEFA’DAN MESAJ
Avrupa Ligi’nde de yoluna devam eden turuncu-lacivertliler için UEFA’dan mesaj geldi. UEFA’nın resmi hesaplarından, “Başakşehir ilk şampiyonluğunu kazandı. Şimdi UEFA Avrupa Ligi’nde nereye kadar gidecekler” yazısı paylaşıldı, madalya ve tebrik işaretleri kullanıldı.