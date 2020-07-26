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  • Şampiyon olup Avrupa'ya gideceğim demişti! İrfan Can Kahveci için ilk teklif geldi

Şampiyon olup Avrupa'ya gideceğim demişti! İrfan Can Kahveci için ilk teklif geldi

Şampiyon olup Avrupa'ya gideceğim demişti! İrfan Can Kahveci için ilk teklif geldi
26 Temmuz 2020 Pazar

Şampiyon Başakşehir'in önemli isimlerinden milli yıldız İrfan Can Kahveci yuvadan uçan ilk isim olmaya yakın. Şampiyon olup Avrupa'ya gideceğim diyen İrfan Can Kahveci'ye Başkan Göksel Gümüşdağ da, İrfan Can için Avrupa'ya giderse önünü açarız demişti. İşte Avrupa'dan gelen teklif...

<p>Süper Lig'de şampiyonluğu göğüsleyen Başakşehir'in, bu başarısındaki kilit isimlerden biri de İrfan Can Kahveci oldu.</p>
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Süper Lig'de şampiyonluğu göğüsleyen Başakşehir'in, bu başarısındaki kilit isimlerden biri de İrfan Can Kahveci oldu.

<p>Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da istediği milli yıldız, geçtiğimiz günlerde Avrupa'ya transfer olmak istediğini ifade etmişti. </p>
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da istediği milli yıldız, geçtiğimiz günlerde Avrupa'ya transfer olmak istediğini ifade etmişti. 

<p>25 yaşındaki futbolcu için İspanyol devi Sevilla'nın teklif yaptığı öğrenildi.</p>
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25 yaşındaki futbolcu için İspanyol devi Sevilla'nın teklif yaptığı öğrenildi.

<p>İspanyol basını, çalıştığı kulüplerde yaptığı başarılı transferlerle adından söz ettiren Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin hedefindeki 1 numaralı ismin, İrfan Can Kahveci olduğunu yazdı.</p>
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İspanyol basını, çalıştığı kulüplerde yaptığı başarılı transferlerle adından söz ettiren Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin hedefindeki 1 numaralı ismin, İrfan Can Kahveci olduğunu yazdı.

<p>Estadiodeportivo'dan İrfan Can hakkında yer alan transfer haberi şu şekilde:</p>
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Estadiodeportivo'dan İrfan Can hakkında yer alan transfer haberi şu şekilde:

<p>'Sevilla için herkes UEFA Avrupa Ligi senaryosundan bahsediyordu ancak artık Şampiyonlar Ligi faktörü öne çıkmış durumda.</p>
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'Sevilla için herkes UEFA Avrupa Ligi senaryosundan bahsediyordu ancak artık Şampiyonlar Ligi faktörü öne çıkmış durumda.

<p>Devler Ligi'ne katılacak olmasından dolayı Sevilla Sportif Direktörü Monchi, özel isimler arıyor. </p>
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Devler Ligi'ne katılacak olmasından dolayı Sevilla Sportif Direktörü Monchi, özel isimler arıyor. 

<p>Bu büyük turnuvada mücadele edebilecek yıldızlarla ilgilenen Monchi ve teknik direktör Lopetegui, Ever Banega'nın yerini dolduracak bir futbolcu arıyor.</p>
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Bu büyük turnuvada mücadele edebilecek yıldızlarla ilgilenen Monchi ve teknik direktör Lopetegui, Ever Banega'nın yerini dolduracak bir futbolcu arıyor.

<p><br></p><p>Sevilla'nın hedefindeki isim, İrfan Can Kahveci. İspanyol kulübü, orta sahada 'maestro' görevini ona vermek istiyor.</p>
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Sevilla'nın hedefindeki isim, İrfan Can Kahveci. İspanyol kulübü, orta sahada 'maestro' görevini ona vermek istiyor.

<p>Monchi geçtiğimiz haftalarda, kulübü Başakşehir ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalayan İrfan Can'ı izlediğini açıklamıştı.</p>
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Monchi geçtiğimiz haftalarda, kulübü Başakşehir ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalayan İrfan Can'ı izlediğini açıklamıştı.

<p>Yıldız orta saha oyuncusu kontratını uzattı ancak Sevilla'nın tavrı değişmedi. </p>
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Yıldız orta saha oyuncusu kontratını uzattı ancak Sevilla'nın tavrı değişmedi. 

<p>İspanyol kulübü, Başakşehir'e 11 milyon euroluk teklif sundu. İrfan Can'a ise 4 yıllık sözleşme önerildi.</p>
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İspanyol kulübü, Başakşehir'e 11 milyon euroluk teklif sundu. İrfan Can'a ise 4 yıllık sözleşme önerildi.

<p><b>İRFAN CAN SICAK BAKIYOR</b></p><p>Deneyimli futbolcu da Sevilla'ya sıcak bakıyor. Sezonun bitiminin ardından yıldız isim Avrupa'ya, daha rekabetçi bir lige gidebileceğinin sinyallerini vermişti.'</p>
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İRFAN CAN SICAK BAKIYOR

Deneyimli futbolcu da Sevilla'ya sıcak bakıyor. Sezonun bitiminin ardından yıldız isim Avrupa'ya, daha rekabetçi bir lige gidebileceğinin sinyallerini vermişti.'

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