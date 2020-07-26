Süper Lig'de şampiyonluğu göğüsleyen Başakşehir'in, bu başarısındaki kilit isimlerden biri de İrfan Can Kahveci oldu.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da istediği milli yıldız, geçtiğimiz günlerde Avrupa'ya transfer olmak istediğini ifade etmişti.
25 yaşındaki futbolcu için İspanyol devi Sevilla'nın teklif yaptığı öğrenildi.
İspanyol basını, çalıştığı kulüplerde yaptığı başarılı transferlerle adından söz ettiren Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin hedefindeki 1 numaralı ismin, İrfan Can Kahveci olduğunu yazdı.
Estadiodeportivo'dan İrfan Can hakkında yer alan transfer haberi şu şekilde:
'Sevilla için herkes UEFA Avrupa Ligi senaryosundan bahsediyordu ancak artık Şampiyonlar Ligi faktörü öne çıkmış durumda.
Devler Ligi'ne katılacak olmasından dolayı Sevilla Sportif Direktörü Monchi, özel isimler arıyor.
Bu büyük turnuvada mücadele edebilecek yıldızlarla ilgilenen Monchi ve teknik direktör Lopetegui, Ever Banega'nın yerini dolduracak bir futbolcu arıyor.
Sevilla'nın hedefindeki isim, İrfan Can Kahveci. İspanyol kulübü, orta sahada 'maestro' görevini ona vermek istiyor.
Monchi geçtiğimiz haftalarda, kulübü Başakşehir ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalayan İrfan Can'ı izlediğini açıklamıştı.
Yıldız orta saha oyuncusu kontratını uzattı ancak Sevilla'nın tavrı değişmedi.
İspanyol kulübü, Başakşehir'e 11 milyon euroluk teklif sundu. İrfan Can'a ise 4 yıllık sözleşme önerildi.
İRFAN CAN SICAK BAKIYOR
Deneyimli futbolcu da Sevilla'ya sıcak bakıyor. Sezonun bitiminin ardından yıldız isim Avrupa'ya, daha rekabetçi bir lige gidebileceğinin sinyallerini vermişti.'