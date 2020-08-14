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  • Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk! 33 yaşında tarih yazdı, Simeone çılgına döndü

Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk! 33 yaşında tarih yazdı, Simeone çılgına döndü

Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk! 33 yaşında tarih yazdı, Simeone çılgına döndü
14 Ağustos 2020 Cuma

Şampiyonlar Ligi 8'li Final ikinci maçında Alman temsilcisi RB Leipzig, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'le karşı karşıya geldi. Karşılaşmada bir çok ilk yaşanırken, Leipzig yarı finalde PSG'nin rakibi oldu.

<p>Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesinde Alman temsilcisi Red Bull Leipzig ile İspanyol devi Atletico Madrid karşı karşıya geldi.</p>
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Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesinde Alman temsilcisi Red Bull Leipzig ile İspanyol devi Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

<p>Koronavirüs önlemleri sebebiyle Portekiz'deki Estadio Jose Alvalade Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşmayı Red Bull Leipzig 2-1 kazanarak yarı finale yükselmeyi başardı.</p>
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Koronavirüs önlemleri sebebiyle Portekiz'deki Estadio Jose Alvalade Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşmayı Red Bull Leipzig 2-1 kazanarak yarı finale yükselmeyi başardı.

<p>Karşlaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken sessizliği bozzan gol 50. dakikada Leipzig adına Daniel Olmo'dan geldi.</p>
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Karşlaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken sessizliği bozzan gol 50. dakikada Leipzig adına Daniel Olmo'dan geldi.

<p>Yenik duruma düştükten sonra ataklarını sıklaştıran Atletico Madrid'de 58. dakikada Joao Felix oyuna girdi, 71. dakikada ise kendisine yapılan penaltıyı gole çevirerek maça dengeyi getirdi.</p>
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Yenik duruma düştükten sonra ataklarını sıklaştıran Atletico Madrid'de 58. dakikada Joao Felix oyuna girdi, 71. dakikada ise kendisine yapılan penaltıyı gole çevirerek maça dengeyi getirdi.

<p>Dakikalar 88'i gösterdiğinde ise sahneye çıkan Tyler Adams, Leipzig'i bir kez daha öne geçirerek skoru 2-1 yaptı.</p>
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Dakikalar 88'i gösterdiğinde ise sahneye çıkan Tyler Adams, Leipzig'i bir kez daha öne geçirerek skoru 2-1 yaptı.

<p>Kalan dakikalarda Atletico Madrid gol atamayınca Çeyrek Final'de elenmiş oldu. Red Bull Leipzig ise tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi.</p>
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Kalan dakikalarda Atletico Madrid gol atamayınca Çeyrek Final'de elenmiş oldu. Red Bull Leipzig ise tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

<p>Alman temsilcisi tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kaldı. </p>
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Alman temsilcisi tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kaldı. 

<p>Önceki gece tur atlayan PSG ile yarı finalde rakip oldu. </p>
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Önceki gece tur atlayan PSG ile yarı finalde rakip oldu. 

<p>RB Leipzig, Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid'i C. Ronaldo'nun oynamadığı bir takım olarak eleyen ilk ekip oldu</p>
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RB Leipzig, Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid'i C. Ronaldo'nun oynamadığı bir takım olarak eleyen ilk ekip oldu

<p><b>Leipzig</b>: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Sabitzer, Laimer, Kampl, Angeliño; Nkunku, Poulsen, Olmo<br></p>
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Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Sabitzer, Laimer, Kampl, Angeliño; Nkunku, Poulsen, Olmo

<p><b>Atletico Madrid:</b> Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Renan Lodi; Koke, Hector Herrera, Saúl, Carrasco; Marcos Llorente, Diego Costa</p>
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Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Renan Lodi; Koke, Hector Herrera, Saúl, Carrasco; Marcos Llorente, Diego Costa

<p>Leipzig, Devler Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.</p>
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Leipzig, Devler Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.

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