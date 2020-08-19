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Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilki başardı! PSG Neymar ile finale uçtu

Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilki başardı! PSG Neymar ile finale uçtu
19 Ağustos 2020 Çarşamba

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde PSG ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. Bir ilkin yaşandığı Şampiyonlar Ligi maçında PSG adını finale yazdırdı.

<p>Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Leipzig ile PSG karşı karşıya geldi. Alman ekibini 3-0 yenen Fransız temsilcisi, tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde finale yükseldi.</p>
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Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Leipzig ile PSG karşı karşıya geldi. Alman ekibini 3-0 yenen Fransız temsilcisi, tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde finale yükseldi.

<p>Paris Saint-Germain'e finali getiren golleri Marquinhos, Di Maria ve Bernat kaydetti. </p>
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Paris Saint-Germain'e finali getiren golleri Marquinhos, Di Maria ve Bernat kaydetti. 

<p>Çok başarılı bir turnuva geçirerek ilk kez yarı final heyecanı yaşayan Leipzig ise elendi. </p>
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Çok başarılı bir turnuva geçirerek ilk kez yarı final heyecanı yaşayan Leipzig ise elendi. 

<p>Öte yandan PSG'nin finaldeki rakibi ise 19 Ağustos'ta oynanacak Bayern Münih-Lyon maçının galibi olacak.</p>
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Öte yandan PSG'nin finaldeki rakibi ise 19 Ağustos'ta oynanacak Bayern Münih-Lyon maçının galibi olacak.

<p>Uzun yıllardır Devler Ligi'ni kazanmak için yatırım yapan PSG, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.</p>
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Uzun yıllardır Devler Ligi'ni kazanmak için yatırım yapan PSG, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

<p>Leipzig'i yarı finalde 3-0 yenen Fransız temsilcisi adını finale yazdırarak,<b> tarihinde ilk kez bu başarıya imza attı</b>.</p>
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Leipzig'i yarı finalde 3-0 yenen Fransız temsilcisi adını finale yazdırarak, tarihinde ilk kez bu başarıya imza attı.

<p>Mücadelede baştan sona üstün olan PSG, ilk yarıyı 13. dakikada Marquinhos ve 42'de Di Maria'nın golleriyle 2-0 önde kapattı.</p>
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Mücadelede baştan sona üstün olan PSG, ilk yarıyı 13. dakikada Marquinhos ve 42'de Di Maria'nın golleriyle 2-0 önde kapattı.

<p>Karşılaşmanın 56. dakikasında sahneye çıkan Bernat ise farkı 3'e çıkardı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve müsabaka 3-0 bitti.</p>
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Karşılaşmanın 56. dakikasında sahneye çıkan Bernat ise farkı 3'e çıkardı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve müsabaka 3-0 bitti.

<p>Bu sonucun ardından PSG, ilk kez finale yükseldi. Fransız ekibi, Devler Ligi finalinde Bayern Münih-Lyon karşılaşmasının kazananı ile kupayı kazanmak için mücadele edecek.</p>
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Bu sonucun ardından PSG, ilk kez finale yükseldi. Fransız ekibi, Devler Ligi finalinde Bayern Münih-Lyon karşılaşmasının kazananı ile kupayı kazanmak için mücadele edecek.

<p>Maçın sonunda PSGli futbolcular büyük sevinç yaşarken Leipzig cephesi ise adeta yıkıldı.</p>
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Maçın sonunda PSGli futbolcular büyük sevinç yaşarken Leipzig cephesi ise adeta yıkıldı.

<p>Karşılaşmanın önemine dair notlar: </p>
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Karşılaşmanın önemine dair notlar: 

<p>PSG, tarihinde ilk kez finalde.</p>
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PSG, tarihinde ilk kez finalde.

<p>Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez final oynama hakkı kazanan PSG, bunu turnuvadaki 110. maçında başararak Arsenal’in rekorunu kırdı.</p>
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Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez final oynama hakkı kazanan PSG, bunu turnuvadaki 110. maçında başararak Arsenal’in rekorunu kırdı.

<p>Şampiyonlar Ligi’nin son iki sezonunda en fazla gol atan savunma oyuncusu Juan Bernat.</p>
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Şampiyonlar Ligi’nin son iki sezonunda en fazla gol atan savunma oyuncusu Juan Bernat.

<p>Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçına çıktığı Eylül 2013’ten bu yana 24 asist yapan Neymar, bu alanda en yakın rakibi Cristiano Ronaldo’nun 4 asist önünde yer alıyor.</p>
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Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçına çıktığı Eylül 2013’ten bu yana 24 asist yapan Neymar, bu alanda en yakın rakibi Cristiano Ronaldo’nun 4 asist önünde yer alıyor.

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