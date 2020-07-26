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YÖNETİM BÜYÜK YÜKÜN ALTINA GİRDİ

Beşiktaş Yönetimi'ne sahip çıkan Yalçın, 'Herkes şunu bilsin; hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil! Camiamız ekonomik olarka çok zor bir süreçten geçiyor ve hepimiz bu yardımı göstermek zorundayız! Ben elimden geleni yaptım ve Beşiktaş ile yaptığım sözleşmeyi dahi okumadım. Beşiktaş yönetimine dışarıdan çok yükleniyorlar ama bu kadar yükün altına girmek hiç kolay değil, bunu herkesin anlaması lazım' şeklinde konuştu.