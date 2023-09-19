10- Rodrygo
Real Madrid'in Brezilyalı oyuncusu Rodrygo, 100 milyon euroluk değeriyle 10. sırada.
9- Pedri
Barcelonalı oyuncu Pedri, 100 milyon euroluk değeriyle 9. sırada.
8- Phil Foden
Manchester City'nin İngiliz futbolcusu Phil Foden, 110 milyon euroluk değeriyle 8. sırada yer aldı.
7- Jamal Musiala
Bayern Münih'in genç yıldızı Jamal Musiala, 110 milyon euroluk değeriyle 7. sırayı aldı.
6- Victor Osimhen
Napolili yıldız Victor Osimhen 120 milyon euroluk değeriyle 6. sırada.
5- Jude Bellingham
Real Madrid'in İngiliz yıldızı Bellingham 120 milyon euro piyasa değerine sahip ve 5. sırada yer alıyor.
4- Bukayo Saka
Arsenalli yıldız Bukayo Saka, 120 milyon euroluk değeriyle 4. sırada.
3- Vinicius Jr.
Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr,. 150 milyon euro piyasa değeriyle 3. sırada.
2- Erling Haaland
Manchester City2nin Norveçli golcüsü Haaland, 180 milyon euroluk değeriyle 2. sırada.
1- Kylian Mbappe
Fransız yıldız Kylian Mbappe, 180 milyon euroluk değeriyle 1. sırada.