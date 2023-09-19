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  • Şampiyonlar Ligi'nde forma giyecek piyasa değeri en yüksek 10 oyuncu

Şampiyonlar Ligi'nde forma giyecek piyasa değeri en yüksek 10 oyuncu

Şampiyonlar Ligi'nde forma giyecek piyasa değeri en yüksek 10 oyuncu
19 Eylül 2023 Salı

Şampiyonlar Ligi'nde forma giyecek piyasa değeri en yüksek 10 oyuncuyu derledik. İşte o isimler...

<p>10- Rodrygo </p><p><br></p><p>Real Madrid'in Brezilyalı oyuncusu Rodrygo, 100 milyon euroluk değeriyle 10. sırada.</p>
1
/
10

10- Rodrygo


Real Madrid'in Brezilyalı oyuncusu Rodrygo, 100 milyon euroluk değeriyle 10. sırada.

<p>9- Pedri</p><p><br></p><p>Barcelonalı oyuncu Pedri, 100 milyon euroluk değeriyle 9. sırada.</p>
2
/
10

9- Pedri


Barcelonalı oyuncu Pedri, 100 milyon euroluk değeriyle 9. sırada.

<p>8- Phil Foden </p><p><br></p><p>Manchester City'nin İngiliz futbolcusu Phil Foden, 110 milyon euroluk değeriyle 8. sırada yer aldı.</p>
3
/
10

8- Phil Foden


Manchester City'nin İngiliz futbolcusu Phil Foden, 110 milyon euroluk değeriyle 8. sırada yer aldı.

<p>7- Jamal Musiala</p><p><br></p><p>Bayern Münih'in genç yıldızı Jamal Musiala, 110 milyon euroluk değeriyle 7. sırayı aldı.</p>
4
/
10

7- Jamal Musiala


Bayern Münih'in genç yıldızı Jamal Musiala, 110 milyon euroluk değeriyle 7. sırayı aldı.

<p>6- Victor Osimhen</p><p><br></p><p>Napolili yıldız Victor Osimhen 120 milyon euroluk değeriyle 6. sırada.</p>
5
/
10

6- Victor Osimhen


Napolili yıldız Victor Osimhen 120 milyon euroluk değeriyle 6. sırada.

<p>5- Jude Bellingham</p><p><br></p><p>Real Madrid'in İngiliz yıldızı Bellingham 120 milyon euro piyasa değerine sahip ve 5. sırada yer alıyor.</p>
6
/
10

5- Jude Bellingham


Real Madrid'in İngiliz yıldızı Bellingham 120 milyon euro piyasa değerine sahip ve 5. sırada yer alıyor.

<p>4- Bukayo Saka</p><p><br></p><p>Arsenalli yıldız Bukayo Saka, 120 milyon euroluk değeriyle 4. sırada.</p>
7
/
10

4- Bukayo Saka


Arsenalli yıldız Bukayo Saka, 120 milyon euroluk değeriyle 4. sırada.

<p>3- Vinicius Jr.</p><p><br></p><p>Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr,. 150 milyon euro piyasa değeriyle 3. sırada.</p>
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10

3- Vinicius Jr.


Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr,. 150 milyon euro piyasa değeriyle 3. sırada.

<p>2- Erling Haaland </p><p><br></p><p>Manchester City2nin Norveçli golcüsü Haaland, 180 milyon euroluk değeriyle 2. sırada.</p>
9
/
10

2- Erling Haaland


Manchester City2nin Norveçli golcüsü Haaland, 180 milyon euroluk değeriyle 2. sırada.

<p>1- Kylian Mbappe</p><p><br></p><p>Fransız yıldız Kylian Mbappe, 180 milyon euroluk değeriyle 1. sırada.</p>
10
/
10

1- Kylian Mbappe


Fransız yıldız Kylian Mbappe, 180 milyon euroluk değeriyle 1. sırada.
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