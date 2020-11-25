Temsilcimiz Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta maçında deplasmanda
Manchester United ile karşı karşıya geldi.
Old Trafford Stadı'nda oynanan mücadeleyi Manchester United 4-1'lik skorla kazandı..
Manchester United'a galibiyeti getiren goller, 7. ve 19. dakikalarda Bruno Fernandes, 35. dakikada penaltıdan Marcus Rashford ve 90+2. dakikada James'ten geldi. Başakşehir'in tek sayısını ise Deniz Türüç, 75. dakikada frikikten kaydetti.
Bu skorla temsilcimiz Başakşehir 3 puanda kalırken, Manchester United 3. galibiyetini alarak 9 puana yükseldi.
Grubun 5. haftasında Manchester United evinde PSG ile karşılaşacakken, Başakşehir ise evinde RB Leipzig'i konuk edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü haftasında Manchester United'a konuk olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, İngiliz ekibiyle İstanbul'da oynadıkları maçın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.
Okan Buruk, İstanbul'da Manchester United'ı 2-1 yendikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Danijel Aleksic'in yerine Nacer Chadli'ye ilk 11'de şans verdi.
Buruk, zorlu mücadelede ilk 11'ini, Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Chadli, Deniz Türüç ve Demba Ba'dan oluşturdu.
Medipol Başakşehir'in Belçikalı oyuncusu , turuncu-lacivertli takımda ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.
2010'DAN BU YANA BİR İLK YAŞANDI!
Deniz Türüç, 2010'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a frikik golü atan ilk oyuncu oldu.
Belçikalı deneyimli oyuncu Nacer Chadli, turuncu-lacivertli takımla ilk Şampiyonlar Ligi maçına da Manchester United karşısında çıktı.
Manchester United, İstanbul'da kaybettiği maçın ilk 11'inde 5 değişiklik ile sahasındaki maça başladı.
İngiliz ekibinde İstanbul'da forma giyen, Henderson, Tuanzebe, Luke Shaw, Juan Mata ve Matic'in yerine, De Gea, Lindelöf, Alex Telles, Fred ve Cavani ilk 11'de sahaya çıktı.
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Alex Telles, Medipol Başakşehir'e karşı ilk 11'de yer aldı.
Karşılaşmadan kareler...