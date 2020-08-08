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  • Şampiyonlar Ligi'nde maça damga vuran an! Cüneyt Çakır ve Messi arasında tartışma

Şampiyonlar Ligi'nde maça damga vuran an! Cüneyt Çakır ve Messi arasında tartışma

Şampiyonlar Ligi'nde maça damga vuran an! Cüneyt Çakır ve Messi arasında tartışma
08 Ağustos 2020 Cumartesi

Koronavirüs nedeniyle 5 ay aradan sonra tekrar başlayan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Barcelona ile Napoli rövanş karşılaşmasına çıktı. UEFA maçın hakemi olarak Türk hakem Cüneyt Çakır'ı görevlendirdi. Cüneyt Çakır'ın maçtaki bir kararı geceye damga vurdu.

<p>Barcelona Napoli maçı ile Şampiyonlar Ligi rövanş mücadelesinde iki takım karşı karşıya geldi.</p>
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Barcelona Napoli maçı ile Şampiyonlar Ligi rövanş mücadelesinde iki takım karşı karşıya geldi.

<p>Mücadelenin hakemi UEFA tarafından Cüneyt Çakır olarak görevlendirildi.</p>
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Mücadelenin hakemi UEFA tarafından Cüneyt Çakır olarak görevlendirildi.

<p>İlk maç 1-1 sona ermişti.</p>
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İlk maç 1-1 sona ermişti.

<p>Barcelona maça, Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Rakitic, Roberto, De Jong; Suarez, Griezmann, Messi 11'iyle çıkarken...</p>
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Barcelona maça, Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Rakitic, Roberto, De Jong; Suarez, Griezmann, Messi 11'iyle çıkarken...

<p>Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne 11'iyle çıktı. </p>
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Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne 11'iyle çıktı. 

<p>Barcelona maçın 10. dakikasında Lenglet ile 1-0 öne geçti. <br></p>
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Barcelona maçın 10. dakikasında Lenglet ile 1-0 öne geçti. 

<p>Messi <span >23. dakikada durumu 2-0 yaptı.  </span></p>
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Messi 23. dakikada durumu 2-0 yaptı.  

<p>30. dakikada ise Messi ile Cüneyt Çakır arasında gol tartışması yaşandı.  </p>
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30. dakikada ise Messi ile Cüneyt Çakır arasında gol tartışması yaşandı.  

<p>Cüneyt Çakır, VAR'dan gelen uyarı üzerine golü iptal etti. Messi'nin elle kontrol ettiğine karar verildi. </p>
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Cüneyt Çakır, VAR'dan gelen uyarı üzerine golü iptal etti. Messi'nin elle kontrol ettiğine karar verildi. 

<p>Karşılaşmanın 44. dakikasında ise Cüneyt Çakır, VAR'dan gelen uyarı üzerine Barcelona lehine penaltı kararı verdi. </p>
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Karşılaşmanın 44. dakikasında ise Cüneyt Çakır, VAR'dan gelen uyarı üzerine Barcelona lehine penaltı kararı verdi.

<p>Luis Suares ise penaltıyı gole çevirdi ve maçta durum 3-0 oldu. </p>
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Luis Suares ise penaltıyı gole çevirdi ve maçta durum 3-0 oldu. 

<p><b>MAÇA PENALTILAR DAMGA VURDU!</b><br></p>
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MAÇA PENALTILAR DAMGA VURDU!

<p>45+4. dakikada Dries Mertens, Ivan Rakitic'in müdahalesiyle yerde kaldı ve Cüneyt Çakır, Napoli lehine penaltı noktasını gösterdi. </p>
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45+4. dakikada Dries Mertens, Ivan Rakitic'in müdahalesiyle yerde kaldı ve Cüneyt Çakır, Napoli lehine penaltı noktasını gösterdi. 

<p>Lorenzo Insigne penaltıyı gole çevirdi ve ilk yarı 3-1 skorla bitti. </p>
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Lorenzo Insigne penaltıyı gole çevirdi ve ilk yarı 3-1 skorla bitti. 

<p>İlk yarıda maça Cüneyt Çakır ve penaltılar damga vurdu. </p>
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İlk yarıda maça Cüneyt Çakır ve penaltılar damga vurdu. 

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