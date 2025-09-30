Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Liverpool'u ağırlayacak. Dev maç öncesi öne çıkabilecek 10 istatistiği bir araya getirdik.
BİRER GALİBİYET ALDILAR
Bugüne kadar Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan dört Avrupa kupası maçında taraflar birer galibiyet aldı (2B). Sarı-kırmızılı ekip, iki takımın Aralık 2006'daki son karşılaşmasında rakibini 3-2 mağlup etti (Şampiyonlar Ligi).
İSTANBUL'DA KAZANAMADILAR
Galatasaray deplasmanında oynadığı iki maçı da kazanamayan Liverpool'un, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde en az üç kez konuk olup mağlup edemediği sadece iki rakibi bulunuyor: Chelsea (3B 2M) ve Napoli (3M).
İNGİLİZLERE KARŞI SON 2 MAÇTA GALİP
İngiltere takımlarıyla oynadığı son iki Avrupa kupası maçını kazanan Galatasaray (3-2 vs Tottenham & 3-2 vs Manchester United), daha önceki 12 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını eşitledi (2G 5B 5M).
SON 14 MAÇIN 13'ÜNÜ KAZANDI
Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig aşamasında oynadığı son 14 maçın 13'ünü kazanan Liverpool (1M), bu aşamadaki son 23 karşılaşmanın 22'sinde en az bir gol sevinci yaşadı.
SON 18 MAÇIN SADECE 1'İNİ KAZANDI
Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 18 maçın sadece birini kazanabilen Galatasaray (5B 12M), 2012/13'ten bu yana bir sezonun ilk iki haftasını puansız geçmiyor.
G.SARAY HASRETİ BİTİRMEK İSTİYOR
Evinde oynadığı son sekiz Şampiyonlar Ligi maçını kazanamayan Galatasaray (4B 4M), Kupa 1 tarihindeki en uzun galibiyet hasretini sona erdirmek istiyor.
SALAH'IN HEDEFİ
Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde 50 gol atan 11'inci oyuncu olmak isteyen Mohamed Salah (48), aynı zamanda bu sayıya ulaşan ilk Afrikalı olmayı hedefliyor.
DİKKAT ÇEKEN RAKAM: WİRTZ
Geçen sezondan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde en az 500 dakika görev yapan oyuncular arasında 90 dakika başına en fazla şut pası veren isim Florian Wirtz (3.2).
İLKAY GÜNDOĞAN İLK 3'TE
Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftasında dört şut pası veren İlkay Gündoğan (vs Eintracht Frankfurt), Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2003/04'ten bu yana turnuvada Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta en yüksek sayıya ulaşan üç oyuncudan biri oldu (Jean Seri & Lionel Carole).
VAN DIJK: 85
İlk hafta Liverpool'un Atletico karşısındaki galibiyet golünü atan Virgil van Dijk, maçta İngiliz ekibi adına en yüksek isabetli pas sayısına ulaşan isimdi (85).