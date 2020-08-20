Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de bulunan Topuk Yaylası'nda kampa giren Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Son iki sezonu 6. ve 7. sırada tamamlayarak zirvenin bir hayli uzağında yer alan sarı-lacivertliler, 2020/2021 sezonunda kötü gidişatı tersine çevirmek istiyor.
Bu amaçla transferde gözünü karartan Kanarya, resmen açıklanmasa da sportif direktörlük görevine futbolu bırakan Emre Belözoğlu'nu getirdi.
Takımın başına Aytemiz Alanyaspor'da başarılı bir grafik çizen Erol Bulut'u getiren sarı-lacivertliler, genç çalıştırıcının görevine başlamasıyla transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Sezon sona ermeden Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık anlaşma sağlayan yönetim; Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Barış Sungur transferlerini de resmen açıkladı.
Yönetim ayrıca Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa ile de anlaşmaya vardı.
Mauricio Lemos, Enner Valencia ve Diego Perotti gibi isimlerin transferini de bitirme aşamasına getiren Fenerbahçe'den flaş bir hamle daha geldi.
Sarı-lacivertlilerin, Alanyaspor'un 27 yaşındaki futbolcusu Anastasios Bakasetas için girişimde bulunduğu iddia edildi.
Emre Belözoğlu'nun yürüttüğü transfer operasyonunda Akdeniz temsilcisine baş baş takas teklifi yapıldığı, önerilen ismin de Brezilyalı Jailson olduğu kaydedildi.
Bakasetas geçtiğimiz sezon Alanyaspor - Trabzonspor karşılaşmasının son dakikasında attığı golle durum 2-2'e getirmiş ve ligin kaderini değiştirmişti.
Alanyaspor yönetiminin bu girişim üzerine henüz net bir karar vermediği ve beklemek için süre istediği gelen haberler arasında.
Teknik direktör Erol Bulut'un, eski öğrencisi için şartların zorlanmasını istediği, bu sebeple Belözoğlu'nun transfer için yoğun mesai harcadığı bilgisine de ulaşıldı.
Bakasetas transferi için bir diğer adı geçen isimse Miha Zajc...
Alanyaspor'un Jailson'u kabul etmemesi halinde Slovenyalı oyuncunun önerileceği belirtildi.
Hatta Zajc'ın teklif edilmesi halinde üstüne cüzi bir miktar ücret önerilebileceği de kulislerde konuşuluyor.
Zajc'ın Fenerbahçe ile 2023'e kadar sözleşmesi var.