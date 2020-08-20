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  • Şampiyonluğun kaderini değiştirmişti! Fenerbahçe'den Süper Lig'de dev takas

Şampiyonluğun kaderini değiştirmişti! Fenerbahçe'den Süper Lig'de dev takas

Şampiyonluğun kaderini değiştirmişti! Fenerbahçe'den Süper Lig'de dev takas
20 Ağustos 2020 Perşembe

Fenerbahçe yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giriyor. Transferleri bir bir gerçekleştiren sarı-lacivertliler Süper Lig'in yıldızını alarak kadrosuna güç katmayı hedefliyor.

<p>Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de bulunan Topuk Yaylası'nda kampa giren Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.</p>
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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de bulunan Topuk Yaylası'nda kampa giren Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

<p>Son iki sezonu 6. ve 7. sırada tamamlayarak zirvenin bir hayli uzağında yer alan sarı-lacivertliler, 2020/2021 sezonunda kötü gidişatı tersine çevirmek istiyor.</p>
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Son iki sezonu 6. ve 7. sırada tamamlayarak zirvenin bir hayli uzağında yer alan sarı-lacivertliler, 2020/2021 sezonunda kötü gidişatı tersine çevirmek istiyor.

<p>Bu amaçla transferde gözünü karartan Kanarya, resmen açıklanmasa da sportif direktörlük görevine futbolu bırakan Emre Belözoğlu'nu getirdi.</p>
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Bu amaçla transferde gözünü karartan Kanarya, resmen açıklanmasa da sportif direktörlük görevine futbolu bırakan Emre Belözoğlu'nu getirdi.

<p>Takımın başına Aytemiz Alanyaspor'da başarılı bir grafik çizen Erol Bulut'u getiren sarı-lacivertliler, genç çalıştırıcının görevine başlamasıyla transfer çalışmalarını hızlandırdı.</p>
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Takımın başına Aytemiz Alanyaspor'da başarılı bir grafik çizen Erol Bulut'u getiren sarı-lacivertliler, genç çalıştırıcının görevine başlamasıyla transfer çalışmalarını hızlandırdı.

<p>Sezon sona ermeden Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık anlaşma sağlayan yönetim; Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Barış Sungur transferlerini de resmen açıkladı.</p>
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Sezon sona ermeden Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık anlaşma sağlayan yönetim; Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Barış Sungur transferlerini de resmen açıkladı.

<p>Yönetim ayrıca Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa ile de anlaşmaya vardı.</p>
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Yönetim ayrıca Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa ile de anlaşmaya vardı.

<p>Mauricio Lemos, Enner Valencia ve Diego Perotti gibi isimlerin transferini de bitirme aşamasına getiren Fenerbahçe'den flaş bir hamle daha geldi.</p>
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Mauricio Lemos, Enner Valencia ve Diego Perotti gibi isimlerin transferini de bitirme aşamasına getiren Fenerbahçe'den flaş bir hamle daha geldi.

<p><br></p><p>Sarı-lacivertlilerin, Alanyaspor'un 27 yaşındaki futbolcusu Anastasios Bakasetas için girişimde bulunduğu iddia edildi.</p>
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Sarı-lacivertlilerin, Alanyaspor'un 27 yaşındaki futbolcusu Anastasios Bakasetas için girişimde bulunduğu iddia edildi.

<p><br></p><p>Emre Belözoğlu'nun yürüttüğü transfer operasyonunda Akdeniz temsilcisine baş baş takas teklifi yapıldığı, önerilen ismin de Brezilyalı Jailson olduğu kaydedildi.</p>
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Emre Belözoğlu'nun yürüttüğü transfer operasyonunda Akdeniz temsilcisine baş baş takas teklifi yapıldığı, önerilen ismin de Brezilyalı Jailson olduğu kaydedildi.

<p>Bakasetas geçtiğimiz sezon Alanyaspor - Trabzonspor karşılaşmasının son dakikasında attığı golle durum 2-2'e getirmiş ve ligin kaderini değiştirmişti. </p>
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Bakasetas geçtiğimiz sezon Alanyaspor - Trabzonspor karşılaşmasının son dakikasında attığı golle durum 2-2'e getirmiş ve ligin kaderini değiştirmişti. 

<p>Alanyaspor yönetiminin bu girişim üzerine henüz net bir karar vermediği ve beklemek için süre istediği gelen haberler arasında.</p>
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Alanyaspor yönetiminin bu girişim üzerine henüz net bir karar vermediği ve beklemek için süre istediği gelen haberler arasında.

<p>Teknik direktör Erol Bulut'un, eski öğrencisi için şartların zorlanmasını istediği, bu sebeple Belözoğlu'nun transfer için yoğun mesai harcadığı bilgisine de ulaşıldı.<br></p>
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Teknik direktör Erol Bulut'un, eski öğrencisi için şartların zorlanmasını istediği, bu sebeple Belözoğlu'nun transfer için yoğun mesai harcadığı bilgisine de ulaşıldı.

<p>Bakasetas transferi için bir diğer adı geçen isimse Miha Zajc...</p>
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Bakasetas transferi için bir diğer adı geçen isimse Miha Zajc...

<p>Alanyaspor'un Jailson'u kabul etmemesi halinde Slovenyalı oyuncunun önerileceği belirtildi.</p>
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Alanyaspor'un Jailson'u kabul etmemesi halinde Slovenyalı oyuncunun önerileceği belirtildi.

<p>Hatta Zajc'ın teklif edilmesi halinde üstüne cüzi bir miktar ücret önerilebileceği de kulislerde konuşuluyor.</p>
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Hatta Zajc'ın teklif edilmesi halinde üstüne cüzi bir miktar ücret önerilebileceği de kulislerde konuşuluyor.

<p>Zajc'ın Fenerbahçe ile 2023'e kadar sözleşmesi var.</p>
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Zajc'ın Fenerbahçe ile 2023'e kadar sözleşmesi var.

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