Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, 26. şampiyonluğa ulaştı. Sarı-Kırmızılılar'ın bu zaferinde önemli rol oynayan 10 kahramanı sizin için bir araya getirdik.
VICTOR OSIMHEN
Sezon başında büyük beklentilerle gelen Victor Osimhen, beklentilerin karşılığını fazlasıyla verdi. Fizik gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve bitiriciliğiyle rakip savunmaların korkulu rüyası oldu. Özellikle kritik haftalarda attığı gollerle doğrudan puan kazandırdı. Ceza sahası içindeki etkinliği ve sürekli tehdit yaratan oyunuyla Galatasaray'ın hücum hattının en keskin silahlarından biri olarak şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.
MAURO ICARDI
Sezon onun için her zaman kusursuz ilerlemedi... Zaman zaman performansı tartışıldı, eleştirilerin odağı haline geldi. Hatta bazı maçlarda yedek kulübesinde başlayıp oyuna sonradan dahil oldu. Ancak Mauro Icardi'yi farklı kılan tam da buydu. Ne zaman ihtiyaç duyulsa sahneye çıktı, oyuna girdiği anlarda bile skor üretmeyi başardı ve kritik anlarda sorumluluk aldı. Ceza sahası içindeki bitiriciliği, maçın kaderini değiştiren dokunuşları ve liderliğiyle yine fark yarattı. Tüm iniş çıkışlara rağmen attığı gollerle Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en belirleyici figürlerinden biri olmayı başardı.
BARIŞ ALPER YILMAZ
Sezonun en istikrarlı ve en çok gelişim gösteren isimlerinden biri oldu. Barış Alper Yılmaz, hem skor katkısı hem de sahadaki bitmek bilmeyen enerjisiyle takımın jokeri haline geldi. Kanatta, forvette ve hatta zaman zaman savunma görevlerinde bile etkili olan milli oyuncu, çok yönlülüğüyle fark yarattı. Attığı goller kadar yaptığı asistler ve pres gücüyle de Galatasaray'ın oyun temposunu belirleyen isimlerden biri oldu.
UĞURCAN ÇAKIR
Sezon boyunca kritik maçlarda yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutan Uğurcan, özellikle derbi ve kırılma anlarında sahneye çıktı. Refleksleri, bire birdeki başarısı ve oyun kurulumuna katkısıyla modern kaleci profilini eksiksiz yansıttı. Savunma hattının arkasındaki en büyük güvence olan tecrübeli eldiven, yaptığı kritik dokunuşlarla şampiyonluk puanlarının doğrudan mimarlarından biri oldu.
LEROY SANE
Galatasaray hücumunun en dinamik parçalarından biri olan Leroy Sane, sezon boyunca fark yarattı. Hızıyla savunmaları dağıtan, bire birde rakiplerini eksilten yıldız oyuncu; attığı goller ve yaptığı asistlerle skor yüküne önemli katkı verdi. Özellikle büyük maçlarda sahne alarak takımın hücum gücünü bir üst seviyeye taşıdı. Kanattan getirdiği tehdit, Galatasaray'ın hücum planının en önemli silahlarından biri haline geldi.
LUCAS TORREIRA
Lucas Torreira, sadece savunma yönüyle değil, oyun kurulumuna verdiği katkıyla da takımın vazgeçilmezi oldu. Rakip atakları kesme konusundaki başarısı, top kapma istatistikleri ve oyunu yönlendirme becerisiyle takımın merkezinde kilit rol oynadı. Sahadaki liderliği ve temposuyla Galatasaray'ın oyun aklını temsil etti.
DAVINSON SANCHEZ
Davinson Sanchez, ikili mücadelelerdeki üstünlüğü, hava toplarındaki etkinliği ve zamanında müdahaleleriyle rakip hücumculara geçit vermedi. Savunma hattına getirdiği sertlik ve güven duygusu, Galatasaray'ın sezon boyunca az gol yemesindeki en önemli faktörlerden biri oldu.
ABDÜLKERİM BARDAKCI
Abdülkerim Bardakcı, sezon boyunca gösterdiği performansla hem savunmada hem de oyun kurulumunda önemli rol oynadı. Hava toplarındaki üstünlüğü, sertliği ve kritik anlarda yaptığı müdahalelerle takımın savunma direncini yukarı taşıdı. Yerli oyuncu olarak liderliğiyle de öne çıktı.
YUNUS AKGÜN
Belki en çok konuşulan değil ama en çok katkı verenlerden biri. Yunus Akgün, sezon boyunca yaptığı asistler ve hücumdaki bağlantı oyunuyla takımın en kritik parçalarından biri oldu. Özellikle kilit pasları ve oyun zekasıyla hücumun akışını belirleyen oyuncu, skor tabelasına yaptığı katkının ötesinde oyuna yön veren isimlerden biri olarak öne çıktı.
TARAFTAR
26. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da taraftar, kupanın gelmesinde en önemli etkenlerden biri oldu. Hiçbir maçta takımını yalnız bırakmayan taraftar, gerek evinde, gerek deplasman tribününde, gerekse iç sahada futbolculara sürekli moral desteğinde bulundu. RAMS Park'ta bu sezon rekorlar kıran Sarı-Kırmızılılar, iyi ve kötü günde takımının yanında oldu.