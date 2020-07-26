Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen kutlamalara Medipol Başakşehirli futbolcular ve teknik heyet, üstü açık otobüsle geldi.
Hazırlanan özel otobüsle stada doğru hareket eden turuncu-lacivertliler, yol boyunca şampiyonluk coşkusu yaşadı.
Futbolcular otobüsün üzerinde eğlendikleri sırada bir üst geçitten geçildi. Üst geçidi son anda fark eden futbolcuların eğilmesi faciayı önledi.
Tehlike geçtikten sonra kimseye zarar gelmeyen olay ucuz atlatıldı.
Daha sonra futbolcular, ellerindeki bayrakları sallayarak, şampiyonluğu kutlamak üzere stat yoluna devam ettiler.
Takımı taşıyan otobüsün Başakşehir'e gelmesiyle ise coşku arttı. Taraftarlar, sokakta ve balkonlardan takıma destek verdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şampiyonluk kutlamasına 3 bin 500 taraftar alındı. Taraftarlar, ateşleri ölçülerek tribündeki yerlerini alabildi.
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Taraftarların stada girişi sırasında da sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.
Başakşehir futbolcularının şampiyonluk turundan görüntüler...