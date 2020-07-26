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Şampiyonluk turunda korkutan anlar! Futbolcular ölümden döndü

Şampiyonluk turunda korkutan anlar! Futbolcular ölümden döndü
26 Temmuz 2020 Pazar

Süper Lig'de şampiyon Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda düzenlenecek kupa törenine üstü açık otobüsle gitti. Takımın şehir turu attığı sırada korku dolu anlar yaşandı.

<p>Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen kutlamalara Medipol Başakşehirli futbolcular ve teknik heyet, üstü açık otobüsle geldi.</p>
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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen kutlamalara Medipol Başakşehirli futbolcular ve teknik heyet, üstü açık otobüsle geldi.

<p>Hazırlanan özel otobüsle stada doğru hareket eden turuncu-lacivertliler, yol boyunca şampiyonluk coşkusu yaşadı.</p>
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Hazırlanan özel otobüsle stada doğru hareket eden turuncu-lacivertliler, yol boyunca şampiyonluk coşkusu yaşadı.

<p>Futbolcular otobüsün üzerinde eğlendikleri sırada bir üst geçitten geçildi. Üst geçidi son anda fark eden futbolcuların eğilmesi faciayı önledi.</p>
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Futbolcular otobüsün üzerinde eğlendikleri sırada bir üst geçitten geçildi. Üst geçidi son anda fark eden futbolcuların eğilmesi faciayı önledi.

<p>Tehlike geçtikten sonra kimseye zarar gelmeyen olay ucuz atlatıldı. </p>
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Tehlike geçtikten sonra kimseye zarar gelmeyen olay ucuz atlatıldı. 

<p>Daha sonra futbolcular, ellerindeki bayrakları sallayarak, şampiyonluğu kutlamak üzere stat yoluna devam ettiler. </p>
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Daha sonra futbolcular, ellerindeki bayrakları sallayarak, şampiyonluğu kutlamak üzere stat yoluna devam ettiler. 

<p>Takımı taşıyan otobüsün Başakşehir'e gelmesiyle ise coşku arttı. Taraftarlar, sokakta ve balkonlardan takıma destek verdi.</p>
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Takımı taşıyan otobüsün Başakşehir'e gelmesiyle ise coşku arttı. Taraftarlar, sokakta ve balkonlardan takıma destek verdi.

<p>Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şampiyonluk kutlamasına 3 bin 500 taraftar alındı. Taraftarlar, ateşleri ölçülerek tribündeki yerlerini alabildi.</p>
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şampiyonluk kutlamasına 3 bin 500 taraftar alındı. Taraftarlar, ateşleri ölçülerek tribündeki yerlerini alabildi.

<p><b>İŞTE O KORKU DOLU ANLAR!</b><br></p>
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İŞTE O KORKU DOLU ANLAR!

<p>Taraftarların stada girişi sırasında da sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.</p>
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Taraftarların stada girişi sırasında da sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

<p>Başakşehir futbolcularının şampiyonluk turundan görüntüler...</p>
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Başakşehir futbolcularının şampiyonluk turundan görüntüler...

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