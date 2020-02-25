İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,142
  • EURO
    6,6565
  • ALTIN
    325.001
  • BIST100
    114733
  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Şampiyonluk yolunda hiç beklenmeyen ayrılık! 'Eşyalarımı topladım Amerika'ya gidiyorum'

Şampiyonluk yolunda hiç beklenmeyen ayrılık! 'Eşyalarımı topladım Amerika'ya gidiyorum'

Şampiyonluk yolunda hiç beklenmeyen ayrılık! 'Eşyalarımı topladım Amerika'ya gidiyorum'
25 Şubat 2020 Salı

Trabzonspor'da beklenen patlamayı yapamayan Sturridge, Amerika'ya gidiyor...

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finalinde kadroda olan ve dev kupayı kaldırdıktan sonra Trabzonspor’a imza atan Daniel Sturridge’in sergilediği performans hayal kırıklığı yarattı.
1
/
10

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finalinde kadroda olan ve dev kupayı kaldırdıktan sonra Trabzonspor’a imza atan Daniel Sturridge’in sergilediği performans hayal kırıklığı yarattı.

Bordo mavili kulüpten 2 milyon Euro imza parası + yıllık 1,5 milyon Euro maaş alan İngiliz forvetin şampiyonluk yolunda takıma yeterli katkıyı sağlayamaması ve kalitesinin çok gerisinde kalması camiayı hayrete düşürürken
2
/
10

Bordo mavili kulüpten 2 milyon Euro imza parası + yıllık 1,5 milyon Euro maaş alan İngiliz forvetin şampiyonluk yolunda takıma yeterli katkıyı sağlayamaması ve kalitesinin çok gerisinde kalması camiayı hayrete düşürürken

Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun 30 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla yolları ayırmayı düşündüğü, Sturridge’in ise şimdiden bazı görüşmelere başladığı bildirildi.
3
/
10

Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun 30 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla yolları ayırmayı düşündüğü, Sturridge’in ise şimdiden bazı görüşmelere başladığı bildirildi.

Çin’den hatrı sayılı teklifler almasına rağmen koronavirüs sebebiyle o ülkeye gitmeyi reddeden Sturridge’in tek hedefinin Amerika’ya gitmek olduğu kaydedilirken
4
/
10

Çin’den hatrı sayılı teklifler almasına rağmen koronavirüs sebebiyle o ülkeye gitmeyi reddeden Sturridge’in tek hedefinin Amerika’ya gitmek olduğu kaydedilirken

İngiliz golcünün bazı MLS Ligi ekipleriyle telefon trafiğine başladığı öğrenildi.
5
/
10

İngiliz golcünün bazı MLS Ligi ekipleriyle telefon trafiğine başladığı öğrenildi.

Trabzonspor’un Sturridge’e verdiği yıllık ücreti bonservis bedeli olarak belirlediği ifade edilirken
6
/
10

Trabzonspor’un Sturridge’e verdiği yıllık ücreti bonservis bedeli olarak belirlediği ifade edilirken

Başkanı olduğu İnter Miami’de iyi işler çıkarmak isteyen David Beckham’ın milli oyuncuya sıcak baktığı bildirildi.
7
/
10

Başkanı olduğu İnter Miami’de iyi işler çıkarmak isteyen David Beckham’ın milli oyuncuya sıcak baktığı bildirildi.

8
/
10

9
/
10

10
/
10

Öne Çıkan Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.