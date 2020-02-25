Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finalinde kadroda olan ve dev kupayı kaldırdıktan sonra Trabzonspor’a imza atan Daniel Sturridge’in sergilediği performans hayal kırıklığı yarattı.
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Bordo mavili kulüpten 2 milyon Euro imza parası + yıllık 1,5 milyon Euro maaş alan İngiliz forvetin şampiyonluk yolunda takıma yeterli katkıyı sağlayamaması ve kalitesinin çok gerisinde kalması camiayı hayrete düşürürken
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Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun 30 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla yolları ayırmayı düşündüğü, Sturridge’in ise şimdiden bazı görüşmelere başladığı bildirildi.
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Çin’den hatrı sayılı teklifler almasına rağmen koronavirüs sebebiyle o ülkeye gitmeyi reddeden Sturridge’in tek hedefinin Amerika’ya gitmek olduğu kaydedilirken
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İngiliz golcünün bazı MLS Ligi ekipleriyle telefon trafiğine başladığı öğrenildi.
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Trabzonspor’un Sturridge’e verdiği yıllık ücreti bonservis bedeli olarak belirlediği ifade edilirken
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Başkanı olduğu İnter Miami’de iyi işler çıkarmak isteyen David Beckham’ın milli oyuncuya sıcak baktığı bildirildi.