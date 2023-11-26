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9 FARKLI OYUNCUDAN GOL

Samsunspor bu sezon Süper Lig'de hiçbir oyuncusu 2+ gol atamayan tek takım. Geride kalan 12 haftalık süreçte dokuz oyuncusu fileleri havalandıran kırmızı-beyazlı ekipten daha yüksek sayıya sahip sadece iki ekip var: Adana Demirspor & Trabzonspor (10).