Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Samsunspor - Beşiktaş maçı öncesi öne çıkan istatistikleri sizler için bir araya getirdik.
EVİNDE SON GALİBİYETİ 2001'DE
Süper Lig tarihinde iç sahada en fazla mağlup olduğu takım Beşiktaş olan Samsunspor (7G 9B 14M), rakibini konuk ettiği son 10 karşılaşmadaki tek galibiyetini (2B 7M) Ekim 2001'de aldı (2-1).
BİR KEZ ÜST ÜSTE 2 KERE YENİLDİ
Samsunspor'a rakip olduğu son Süper Lig maçını 1-0 kaybeden Beşiktaş (Nisan 2012), bu rekabet tarihinde sadece bir kez üst üste iki mağlubiyet yaşadı (Mayıs 1975-Aralık 1976).
EVİNDE ÜST ÜSTE 3 GALİBİYET
Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Samsunspor, taraftarı önünde tek sezonda üst üste üç galibiyet aldığı son dönemi ligden düştüğü 2005/06'nın son üç iç saha karşılaşmasında yaşadı.
2022-23'DE DIŞ SAHADA 3 MAĞLUBİYET
Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında oynadığı altı maçın dördünü kaybeden Beşiktaş (2G), 2022/23'ün tamamında dış sahada sadece üç mağlubiyet yaşamıştı (10G 5B).
5 HAFTADA 7 PUAN
Markus Gisdol yönetiminde çıktığı beş Süper Lig maçında 7 puan toplayan Samsunspor (2G 1B 2M), sezonun ilk yedi haftasını 1 puanla geçmişti (1B 6M).
BEŞİKTAŞ GOL YEMEDİ
Süper Lig'deki son altı maçının dördünü kazanan Beşiktaş (2M), bu galibiyetlerin hepsinde kalesini gole kapattı. Siyah-beyazlılar gol yemeyerek yakaladığı daha uzun son galibiyet serisini Aralık 2020-Ocak-2021 arasında yaşadı (7G).
10 MAÇTA 11 PUAN KAYBI
2023/24 Süper Lig sezonunda maç başına en fazla isabetli pas yapan (425) ve en yüksek pas isabet yüzdesi yakalayan (%84.5) takım Beşiktaş. Ancak siyah-beyazlılar, bu sezon topa %60'ın üzerinde sahip olduğu 10 maçta 11 puan kaybetti (6G 1B 3M).
9 FARKLI OYUNCUDAN GOL
Samsunspor bu sezon Süper Lig'de hiçbir oyuncusu 2+ gol atamayan tek takım. Geride kalan 12 haftalık süreçte dokuz oyuncusu fileleri havalandıran kırmızı-beyazlı ekipten daha yüksek sayıya sahip sadece iki ekip var: Adana Demirspor & Trabzonspor (10).
MULEKA'NIN GOL SERİSİ 3 MAÇ
Süper Lig'deki son iki maçında da ağları havalandıran Beşiktaş forveti Jackson Muleka (2 gol), siyah-beyazlı formayla daha uzun tek serisini Ağustos-Eylül 2022 arasında yaşadı (3 maç).
SAMSUN'U SON 5 MAÇTA YENDİ
Samsunspor'a rakip olduğu son beş Süper Lig maçını kazanan Rıza Çalımbay, bu galibiyetlerin ikisini Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde aldı (Mayıs-Ekim 2005).