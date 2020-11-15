UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun beşinci haftasında A, C ve D liglerinde 9 karşılaşma oynandı.
Günün öne çıkan A Ligi 3. Grup maçında Fransa, deplasmanda Portekiz'i 1-0 mağlup etti.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 53. dakikada N'Golo Kante attı.
A Ligi 4. Grup karşılaşmasında Almanya, sahasında Ukrayna'yı 23. dakikada Leroy Sane, 33 ve 64. dakikalarda ise Timo Werner'in golleriyle 3-1 yendi.
Ukrayna'nın tek golünü 12. dakikada Roman Yaremchuk kaydetti.
SERGİO RAMOS REKOR KIRDI
İspanya, kaptanı Sergio Ramos'un 2 kez penaltı kaçırdığı 4. Grup maçında İsviçre ile 1-1 berabere kaldı.
Ev sahibi İsviçre'nin golünü 26. dakikada Remo Freuler, İspanya'nın golünü ise 89. dakikada Gerard Moreno attı.
İspanyol Ramos, 177'inci milli maçına çıkarak İtalyan kaleci Gianluigi Buffon'u geçerek Avrupa'da en fazla milli takım forması giyen oyuncu oldu.
GECEYE DAMGASINI VURAN MAÇ!
Ancak geceye damga vuran maçlar bunlar değildi...
Gecenin en dikkat çekici karşılaşmalarından birisi San Marino ile Cebelitarık arasında oynandı.
Geçen ay Liechtenstein ile 0-0 berabere kalan San Marino, Cebelitarık ile oynadığı maçı da 10 kişi kalmasına rağmen 0-0 bitirdi.
Bu durum ise ülkede 'Tarihi başarı' olarak adlandırıldı.
San Marino, tarihinde ilk kez üst üste 2 maç yenilmeyince savunma oyuncusu Rossi, maç sonu verdiği röportajda duygusal anlar yaşadı.
Gözyaşlarına hakim olamayan Rossi, 'Ağlamayacağım demiştim ama ağlayacağım. Küçük ama kalbi büyük ülkeme armağan olsun.' sözlerini kullandı.
San Marino, ayrıca tarihinde ilk kez üst üste 2 maçta kalesini gole kapattı.
Avrupa'nın en düşük puanlı takımı olan ülkede gelen iki beraberliğin ardından bayram havası hakim.