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San Marino tarih yazdı, maç sonrası gözyaşlarına hakim olamadı

San Marino tarih yazdı, maç sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
15 Kasım 2020 Pazar

UEFA Uluslar Ligi'nde dün geceye damgasını vuran maç San Marino - Cebelitarık karşılaşması oldu. Avrupa'nın en zayıf takımı olan San Marino tarih yazarken, ülkede adeta bayram havası ve sevinç gözyaşları vardı.

Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin beşinci haftası 9 maçla başladı.
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Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin beşinci haftası 9 maçla başladı.

<p>UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun beşinci haftasında A, C ve D liglerinde 9 karşılaşma oynandı.</p>
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UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun beşinci haftasında A, C ve D liglerinde 9 karşılaşma oynandı.

<p>Günün öne çıkan A Ligi 3. Grup maçında Fransa, deplasmanda Portekiz'i 1-0 mağlup etti. </p>
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Günün öne çıkan A Ligi 3. Grup maçında Fransa, deplasmanda Portekiz'i 1-0 mağlup etti. 

<p>Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 53. dakikada N'Golo Kante attı.</p>
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Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 53. dakikada N'Golo Kante attı.

<p>A Ligi 4. Grup karşılaşmasında Almanya, sahasında Ukrayna'yı 23. dakikada Leroy Sane, 33 ve 64. dakikalarda ise Timo Werner'in golleriyle 3-1 yendi. </p>
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A Ligi 4. Grup karşılaşmasında Almanya, sahasında Ukrayna'yı 23. dakikada Leroy Sane, 33 ve 64. dakikalarda ise Timo Werner'in golleriyle 3-1 yendi. 

<p>Ukrayna'nın tek golünü 12. dakikada Roman Yaremchuk kaydetti.</p>
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Ukrayna'nın tek golünü 12. dakikada Roman Yaremchuk kaydetti.

<p><b>SERGİO RAMOS REKOR KIRDI</b><br></p><p><br></p><p>İspanya, kaptanı Sergio Ramos'un 2 kez penaltı kaçırdığı 4. Grup maçında İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. </p>
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SERGİO RAMOS REKOR KIRDI


İspanya, kaptanı Sergio Ramos'un 2 kez penaltı kaçırdığı 4. Grup maçında İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. 

<p>Ev sahibi İsviçre'nin golünü 26. dakikada Remo Freuler, İspanya'nın golünü ise 89. dakikada Gerard Moreno attı.</p>
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Ev sahibi İsviçre'nin golünü 26. dakikada Remo Freuler, İspanya'nın golünü ise 89. dakikada Gerard Moreno attı.

<p>İspanyol Ramos, 177'inci milli maçına çıkarak İtalyan kaleci Gianluigi Buffon'u geçerek Avrupa'da en fazla milli takım forması giyen oyuncu oldu.</p>
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İspanyol Ramos, 177'inci milli maçına çıkarak İtalyan kaleci Gianluigi Buffon'u geçerek Avrupa'da en fazla milli takım forması giyen oyuncu oldu.

<p><b>GECEYE DAMGASINI VURAN MAÇ! </b></p><p><br></p><p>Ancak geceye damga vuran maçlar bunlar değildi... </p>
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GECEYE DAMGASINI VURAN MAÇ!


Ancak geceye damga vuran maçlar bunlar değildi... 

<p>Gecenin en dikkat çekici karşılaşmalarından birisi San Marino ile Cebelitarık arasında oynandı.</p>
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Gecenin en dikkat çekici karşılaşmalarından birisi San Marino ile Cebelitarık arasında oynandı.

<p>Geçen ay Liechtenstein ile 0-0 berabere kalan San Marino, Cebelitarık ile oynadığı maçı da 10 kişi kalmasına rağmen 0-0 bitirdi. </p>
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Geçen ay Liechtenstein ile 0-0 berabere kalan San Marino, Cebelitarık ile oynadığı maçı da 10 kişi kalmasına rağmen 0-0 bitirdi. 

<p>Bu durum ise ülkede 'Tarihi başarı' olarak adlandırıldı.</p>
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Bu durum ise ülkede 'Tarihi başarı' olarak adlandırıldı.

<p>San Marino, tarihinde ilk kez üst üste 2 maç yenilmeyince savunma oyuncusu Rossi, maç sonu verdiği röportajda duygusal anlar yaşadı.</p>
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San Marino, tarihinde ilk kez üst üste 2 maç yenilmeyince savunma oyuncusu Rossi, maç sonu verdiği röportajda duygusal anlar yaşadı.

<p>Gözyaşlarına hakim olamayan Rossi, 'Ağlamayacağım demiştim ama ağlayacağım. Küçük ama kalbi büyük ülkeme armağan olsun.' sözlerini kullandı.</p>
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Gözyaşlarına hakim olamayan Rossi, 'Ağlamayacağım demiştim ama ağlayacağım. Küçük ama kalbi büyük ülkeme armağan olsun.' sözlerini kullandı.

<p>San Marino, ayrıca tarihinde ilk kez üst üste 2 maçta kalesini gole kapattı.</p>
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San Marino, ayrıca tarihinde ilk kez üst üste 2 maçta kalesini gole kapattı.

<p>Avrupa'nın en düşük puanlı takımı olan ülkede gelen iki beraberliğin ardından bayram havası hakim.</p>
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Avrupa'nın en düşük puanlı takımı olan ülkede gelen iki beraberliğin ardından bayram havası hakim.

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