MFÖ'nün herkesin duygu dünyasında ayrı bir yeri olduğuna işaret eden Ersoy, şunları kaydetti:

'MFÖ, sadece üç harften oluşan ama her duyguyu anlatmaya yeten koca bir alfabeydi bizim müziğimizde. Dolayısıyla Özkan Uğur'un vefatı her sözde, her duyguda bundan sonra bir eksiklik bırakacak. Müziğinin değerini, derinliğini bu veda anında ancak bu şekilde anlatabilirim diye düşünüyorum. Üç kez kanseri yendi ama çok yoruldu. O yorgunluk bugün bizim aramızdan onu aldı. Hepimizin içi acıyor. Onun adını duyduğumuzda, gözümüzün önüne daima gülümseyen siması geliyor. Özkan Uğur'un hatırası da, sanatı da hep o gülümseyen, gülümseten çehresiyle anılarımızda yaşayacak, yaşatacağız.'