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Şanlı direniş İstanbul'un simge yapılarında

Şanlı direniş İstanbul'un simge yapılarında
16 Temmuz 2022 Cumartesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden büyük bir destanla kurtuluşunun 6. yıl dönümü kapsamında, 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına Haydarpaşa Garı, Galata Kulesi, Çamlıca Camii ve Atatürk Kültür Merkezi'nin dış yüzeylerine mapping gösterisi düzenlendi.

<p>Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden büyük bir destanla kurtuluşunun 6. yıl dönümü kapsamında, 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına Haydarpaşa Gar binasının Kadıköy'e bakan yüzünde mapping gösterisi düzenlendi.</p>
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden büyük bir destanla kurtuluşunun 6. yıl dönümü kapsamında, 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına Haydarpaşa Gar binasının Kadıköy'e bakan yüzünde mapping gösterisi düzenlendi.

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<p>Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden büyük bir destanla kurtuluşunun 6. yıl dönümü kapsamında, Büyük Çamlıca Camisi'ne 'Siz toprağa değil kalplere gömüldünüz, Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, 15 Temmuz'u unutma unutturma,Tüm şehitlerimiziz ruhu şad olsun, 15 Temmuz Destanına şahidiz, Vatan sevgisi imandandır' yazılı mahyalar ve Türk Bayrağı yansıtıldı.</p>
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden büyük bir destanla kurtuluşunun 6. yıl dönümü kapsamında, Büyük Çamlıca Camisi'ne 'Siz toprağa değil kalplere gömüldünüz, Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, 15 Temmuz'u unutma unutturma,Tüm şehitlerimiziz ruhu şad olsun, 15 Temmuz Destanına şahidiz, Vatan sevgisi imandandır' yazılı mahyalar ve Türk Bayrağı yansıtıldı.

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<p> Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden büyük bir destanla kurtuluşunun 6. yıl dönümü kapsamında, 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına Atatürk Kültür Merkezi'nin ön yüzünde mapping gösterisi düzenlendi.</p>
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden büyük bir destanla kurtuluşunun 6. yıl dönümü kapsamında, 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına Atatürk Kültür Merkezi'nin ön yüzünde mapping gösterisi düzenlendi.

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<p>Hain darbe girişiminden büyük bir destanla kurtuluşunun 6. yıl dönümü kapsamında, 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına Galata Kulesi'nde mapping gösterisi düzenlendi.</p>
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Hain darbe girişiminden büyük bir destanla kurtuluşunun 6. yıl dönümü kapsamında, 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına Galata Kulesi'nde mapping gösterisi düzenlendi.

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