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AYKUT KOCAMAN NEDEN OLMASIN?

Mütevazı bir kadro ile daha fazla koşan, hatta en fazla koşan, takım disiplinine uyan, takım oyunundan asla ödün vermeyen bir takım için Aykut Hoca alternatiflerden biri olabilir. Aykut Hoca’nın, Fenerbahçe’de “Normal ve rahat” bir dönemde çalışmadığı, hep “sıkıntılı ve acılı” dönemlerin hocası olduğu unutulmasın.Olur, olmaz... Düşünmekte ve tartışmakta bir sakınca yok.