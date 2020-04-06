SIRADAN BİR HOCA OLMAZ
Fenerbahçe şimdi hoca arıyor. Erol Bulut’un adı geçiyor, yabancı hocalar konuşuluyor, isimler havada uçuşuyor. İddialı bir yabancı hoca gelirse önemli transferler isteyecek. Yeni düzende bu mümkün değil... Üstelik UEFA ve TFF yaptırımları kapıya dayanmış durumda...Sıradan bir yabancı getirseniz, her şeye evet” diyecek ve hiçbir iddia taşımadan parasını alıp gidecek.
FENERBAHÇE KÜÇÜLECEK
Sıkıntı büyük... Fenerbahçe de her kulüp gibi küçülmek, altyapıya yönelmek, daha takım oyununa, takım disiplinine bağlı bir kadro oluşturmak ve buna göre bir hoca bulmak zorunda...
AYKUT KOCAMAN AKLA GELİYOR
O zaman alternatif isimlerden biri olarak Aykut Kocaman akla geliyor. Aykut hoca zaten, yıldıza fazla önem vermeyen, takım oyununu ve disiplinini seven bir futbol anlayışına sahip...
İSTATİSTİKLER ÖYLE DEMİYOR
Çalıştırdığı her takım, Türkiye’nin en fazla koşan takımı oluyor.Aykut Hoca’nın “savunma futboluna prim tanıdığı” algısı var ama bir dönem Fenerbahçe’yi “En az yiyip, en fazla gol atan takımı” noktasına getirdiği unutulmasın.
AYKUT KOCAMAN NEDEN OLMASIN?
Mütevazı bir kadro ile daha fazla koşan, hatta en fazla koşan, takım disiplinine uyan, takım oyunundan asla ödün vermeyen bir takım için Aykut Hoca alternatiflerden biri olabilir. Aykut Hoca’nın, Fenerbahçe’de “Normal ve rahat” bir dönemde çalışmadığı, hep “sıkıntılı ve acılı” dönemlerin hocası olduğu unutulmasın.Olur, olmaz... Düşünmekte ve tartışmakta bir sakınca yok.