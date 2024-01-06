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Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında şehitlerin anısına yapılan kardan heykeller açıldı

Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında şehitlerin anısına yapılan kardan heykeller açıldı
6 Ocak 2024 Cumartesi

Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şehitler anısına yapılan kardan heykellerin açılışı gerçekleştirildi.

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