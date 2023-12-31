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Zengin, 'Şimdi o günleri düşündüğümüz zaman askerimizin üzerinde yazlık kıyafetleri var. Kimisinde çarık, tam teçhizat yok. Şehitlerimizin bu coğrafyada ne şartlarda bugünleri bize hazırlamak için savaştığını biraz hissedebiliyor, anlayabiliyoruz. Biz de onları anmak, hatırlamak, gelecek kuşaklara aktarmak, hafızalarda yer etmek amacıyla kardan heykellerimizi yaparak böyle bir iz bırakmak istiyoruz.' ifadelerini kullandı.