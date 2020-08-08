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Sarri ayrılığı sonrası bomba isim! Juventus'ta Guardiola sesleri

Sarri ayrılığı sonrası bomba isim! Juventus'ta Guardiola sesleri
08 Ağustos 2020 Cumartesi

İtalya Seri A şampiyonu Juventus teknik direktör Sarri ile Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a elenmesi sonrası yollarını ayırdı. Yeni teknik direktör için ise gündeme bomba gibi bir isim düştü.

<p>Juventus, Maurizio Sarri ile yollarını ayırması sonrası yeniden teknik direktör arayışına girdi.</p>
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Juventus, Maurizio Sarri ile yollarını ayırması sonrası yeniden teknik direktör arayışına girdi.

<p>Juventus'ta Maurizio Sarri, Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleri sonrası yönetim kararı ile görevden alındı.</p>
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Juventus'ta Maurizio Sarri, Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleri sonrası yönetim kararı ile görevden alındı.

<p>Juventus'ta kazanılan lig şampiyonluğuna rağmen, Avrupa kupası hedefine yine ulaşılamaması bu kararı doğrudan etkiledi.</p>
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Juventus'ta kazanılan lig şampiyonluğuna rağmen, Avrupa kupası hedefine yine ulaşılamaması bu kararı doğrudan etkiledi.

<p>İtalyan devi, bu ayrılık sonrası yeniden teknik direktör arayışına girdi.<br></p>
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İtalyan devi, bu ayrılık sonrası yeniden teknik direktör arayışına girdi.

<p>Torino ekibinin teknik direktör koltuğu için iki adayı var: Pep Guardiola ve Mauricio Pochettino.</p>
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Torino ekibinin teknik direktör koltuğu için iki adayı var: Pep Guardiola ve Mauricio Pochettino.

<p>Juventus Başkanı Agnelli, Pep Guardiola'yı A planı olarark belirledi.</p>
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Juventus Başkanı Agnelli, Pep Guardiola'yı A planı olarark belirledi.

<p>İspanyol teknik adamın Manchester City'de kalması durumunda ise B planı Mauricio Pochettino için harekete geçilecek.</p>
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İspanyol teknik adamın Manchester City'de kalması durumunda ise B planı Mauricio Pochettino için harekete geçilecek.

<p><b>OPSİYONU VAR!</b></p>
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OPSİYONU VAR!

<p>Pep Guardiola'nın Manchester ekibi ile sözleşmesini uzatma opsiyonu var.</p>
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Pep Guardiola'nın Manchester ekibi ile sözleşmesini uzatma opsiyonu var.

<p>İspanyol teknik adam bu opsiyonu kullanmazsa Şampiyonlar Ligi macerasının ardından Gök Maviler'e veda edecek.</p>
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İspanyol teknik adam bu opsiyonu kullanmazsa Şampiyonlar Ligi macerasının ardından Gök Maviler'e veda edecek.

<p>Juventus, Pep Guardiola'nın takımında kalması halinde Premier Lig'de 5.5 yıl Tottenham'ı çalıştıran Mauricio Pochettino'yu göreve getirmek için görüşmelere başlayacak.</p>
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Juventus, Pep Guardiola'nın takımında kalması halinde Premier Lig'de 5.5 yıl Tottenham'ı çalıştıran Mauricio Pochettino'yu göreve getirmek için görüşmelere başlayacak.

<p>Guardiola 2016/17 sezonunda Manchester City'nin başına geçti.</p>
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Guardiola 2016/17 sezonunda Manchester City'nin başına geçti.

<p>Guardiola, şu ana kadar İngiliz devinde 2 Premier Lig, 3 Lig Kupası, 2 Community Shield ve 1 FA Cup şampiyonlukları yaşadı.</p>
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Guardiola, şu ana kadar İngiliz devinde 2 Premier Lig, 3 Lig Kupası, 2 Community Shield ve 1 FA Cup şampiyonlukları yaşadı.

<p>Daha önceki yıllarda Guardiola Juventus teknik direktörlüğü sorularına olumsuz yanıt vermişti. </p>
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Daha önceki yıllarda Guardiola Juventus teknik direktörlüğü sorularına olumsuz yanıt vermişti. 

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